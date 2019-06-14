影／台大生「反送中之夜」500人集結　林飛帆：今日香港今日台灣

記者崔至雲／台北報導

香港即將通過的《逃犯條例》引發超過103萬香港人民上街抗議，喚起國際社會廣泛關注。台灣大學校內港、台學生今（14日）在台大傅鐘前舉行「台大人反送中之夜」，邀請學運領袖林飛帆、台大歷史系教授羅士傑、學務長沈瓊桃、學生會會長吳奕柔及在校香港學生舉行短講，不到半小時的時間就集結超過500人。

▲台大生舉辦「台大人反送中之夜」。（圖／記者呂佳賢攝）

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「反送中之夜」一開始由吳奕柔進行短講，她提到，《逃犯條例》若通過，香港政府得以依照大陸政府的要求，將居住、入境或過境香港之台灣人、香港人及各國籍人民，在不經司法程序審判下，移交大陸審訊。

▲▼台大人反送中之夜。（圖／記者呂佳賢攝）

吳奕柔激動表示，「該法條通過後，我們可能轉機、入境都可能會被帶去大陸」，在《逃犯條例》通過的那一刻起，大家隨時都可能會有人身安全的威脅，而現在香港的民眾，他們也是面臨政治上的脅迫，因此台大學生聚在這裡，除了關注反送中外，也呼籲台大校方看到學生站在這裡，「我們不只會念書，也會關心社會議題」。

吳奕柔呼籲香港政府，停止再次使用暴力，也希望台灣政府以及將參選總統的候選人，「不要再說你不知道現在香港有百萬人走上街頭」，請台灣政府多關心香港處境。她也呼籲台下的學生，發5分鐘的時間說明送中案到爸媽的line群組，跟他們說大陸正在侵蝕台灣及香港的司法自主，「香港出差不再安全、香港迪士尼不再安全了」。

而林飛帆短講前先向坐在傅鐘前的學生一鞠躬，並要大家給自己掌聲。他說到，很久沒有回校園，但是今天看到這麼多同學坐在台下，感到特別溫暖。他指出，現在是香港局勢最危險的此刻，「我們決定一起響應香港民陣發起的616行動，邀請在台灣的朋友一起在616站出來」，呼籲民眾不應把票投給支持「九二共識」、「兩岸一家親」的候選人。

▲「台大人反送中之夜」林飛帆到場聲援。（圖／記者呂佳賢攝）

林飛帆提到，台灣作為民主島國，許多在台港人與台灣民眾，共同關心且憂慮香港的民主與法治，他也向台灣民眾呼籲，今天的香港正是今天的台灣，希望身在台灣的香港人、關心香港和台灣前途的台灣人，「無論你來自哪裡，一起站出來齊撐香港，守護台灣」。

沈瓊桃上台時也簡單地跟台下學生說，對於支持國家、愛國愛民的學生，校方表示支持，最後要大家現場「愛的鼓勵」一次，以支持學生的行動。

羅士傑一上台則說，原來坐在台下的大家都是台灣的良知，平常這個時候應該是在餵8個月大的小孩吃飯，但是當他跟太太講的時候，他太太相當支持他的行為，認為「為了我們小孩子的未來，一定要去支持學生」，此話一說出引起台下學生拍手尖叫。





▲「台大人反送中之夜」集結500學生到場聲援。（圖／記者呂佳賢攝）

羅士傑回憶，第一次看到520農民運動的時候，媒體都說這些是暴民，看到流血的場面時都會覺得，為什麼一個國家要這麼暴力，身在台灣的大家，應該要知道「民主是力量」，台灣已經不要只會發大財就好，難道自由跟尊嚴及教育都不重要了嗎？他嚴厲譴責香港政府對人民的暴動，並呼籲學生，台灣人民若不堅持捍衛民主，有朝一日也將承受同樣的後果。

「台大人反送中之夜」現場設有留言板與絲帶，許多學生也在留言板上獻上對香港的祝福。吳奕柔表示，希望在香港16日展開大遊行及三罷（罷工、罷課及罷市）行動以前，讓更多香港人民知道，在爭取自由和民主的道路上，港台並肩同行，隔著一條海峽的這頭，還有許多台灣人共同關懷香港，為民主自由奮鬥。

▲▼反送中之夜台大人綁白絲帶。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼反送中之夜台大人綁白絲帶。（圖／記者呂佳賢攝）