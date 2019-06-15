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反送中616大遊行　民陣提「3點訴求」：林鄭月娥下台！

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▲▼香港反送中，警民口角小衝突。（圖／記者吳杰澄攝）

▲香港反送中遊行，警民口角小衝突。（圖／記者吳杰澄攝）

政治中心／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）向港府申請16日上街遊行；當天將提出「林鄭月娥下台」等3點訴求。除了申請6月16日的遊行外，民陣還向警察提出17日在立法會外集會。民陣強調，希望全港市民繼續發動「罷課、罷市、罷工」的三罷活動，以阻止修例通過。

香港民陣向警方申請6月16日下午2點30分舉辦大遊行，地點為維園到香港政府總部。

民陣表示，6月16日的遊行訴求只有3點，分別是：

一、譴責警方暴力鎮壓市民。

二、撤回逃犯條例修訂。

三、林鄭月娥必須下台！

▼香港反送中遊行，警察在街道進行戒備。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼香港反送中，街道空警、警備。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，民陣也向警方申請17日在立法會外集會。民陣呼籲，市民應繼續發動「罷課、罷市、罷工」的三罷活動，以阻止修例通過。民陣說明，若政府拒絕撤回修例，所有建制派議員必須順應主流民意，公開表明會投反對票。

民陣指出，6月12日於中信大廈門外的集會，是有收到警方的「不反對通知書」，且所有活動皆按警方要求在指定地點進行活動，但警方下午4時9分在毫無預警的情況下，從各區域向民陣集會的區域迫近。民陣說明，警方在沒有任何集會人士衝擊防線的情況下，發射至少4枚催淚彈。

民陣指稱，警方投擲煙霧彈、使用布袋彈射擊民眾的方式，可能會造成傷亡、引起群眾逃竄，導致踩人事件的發生，且開槍射擊「嚴重違反武力使用守則」。因此，民陣希望警方承諾「不能對民眾進行射擊」。

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關鍵字：反送中遊行,逃犯條例,粵港澳要聞,CNN,民陣,616大遊行,三罷

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