蔡英文勝出後民進黨的下一步…　羅文嘉：有「兩座大山」要跨過

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

歷時3個月的民進黨總統初選落幕，由爭取連任的總統蔡英文出線。民進黨秘書長羅文嘉提醒，民進黨有「兩座大山」要跨越，第一是爭取民調中非支持民進黨、拒訪者的支持；第二座山則是縱使香港情勢、主權議題有利民進黨，但不能忽略家庭負擔、薪水等生活議題產生的民怨，最後都將指向執政黨。

羅文嘉14日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，談到民進黨的下一步，他認為仍有「兩座大山」必須跨過。

他說，第一座大山，從初選民調中可看到，雖然三方對比中，民進黨不論蔡英文、賴清德都得第一，但如果把非支持民進黨的選民加起來，仍多於支持民進黨的選民，加上訪談過程中有不少「拒訪者」，比一般投票的結果還要高，顯然沒有支持民進黨或不表態的人還是很多。換句話說，民進黨接下來的挑戰，不在於已經支持蔡英文的35%，而是去爭取那些超過50％沒有表態支持民進黨的選民。

第二座大山，羅文嘉表示，目前香港情勢會激發台灣人、尤其是年輕世代的對未來處境的擔心，雖然有利於站在本土立場的民進黨，但也不能否認，仍有不少選民優先關心的不是兩岸或民主議題，而是每天生活上碰到的細節問題，例如小孩、家庭負擔、薪水等，而這些問題引發的怨言最後都會指向目前的執政黨來承擔。

羅文嘉最後說，「我們不能因為國際情勢，或主權議題對民進黨有利，就忽略內政上如何化解人民的埋怨」，民進黨繼保衛台灣安全民主、生活品質也要獲得照顧，這是同時要做的。