「蔡賴配」呼聲高　卓榮泰：盡快安排兩人會面

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選13日落幕，確定由總統蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。不過外界也好奇是否有可能由蔡英文與前行政院長促成「蔡賴配」？對此，民進黨主席卓榮泰14日表示，會盡快安排與雙方共同碰面，「我認為一定需要、一定會，時間我會盡快安排」。

前考試院長、民進黨主席姚文嘉14日於台大校友會館舉行新書發表會，包括卓榮泰、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、立法院秘書長林志嘉、前行政院長游錫堃、前台北縣長尤清、立委陳素月、立委黃秀芳等人都受邀出席。

卓榮泰表示，漫長的初選活動結束後，大家都需要有一段時間休息，雖然還沒跟賴清德討論到未來，但昨天初選民調結果出來後有跟賴清德通過電話，也都希望能夠盡快約時間見面，一起思考下一步的走向與行程安排，為台灣共同努力。

卓榮泰說，蔡英文常常說「一加一大於二」，但無論是一加一大於一、還是哪個一加進來會比較大，現在所有人都要扮演好「加號」的角色，「蔡賴配也是模式之一而已」。他說，雖然目前還沒有跟蔡、賴雙方談過未來計畫，不過相信他們兩位會站在台灣的高度與未來去思考，更重要的是所有人如何去看待這一場合作，這是大家都要投入的，全民一起來合作，才能得到最好的結果。

卓榮泰也說，目前還有24個選區的立委尚未提名，以及不分區立委名單也尚未敲定，希望大家在休息幾天後可以跟蔡英文與賴清德見到面，大家共同來思考做下一階段的作業，如同他先前提到，接下要民進黨要進行「黨內整合」與「啟動選選仗」的兩個工作。

至於是否安排蔡英文與賴清德會面？卓榮泰表示「我認為一定需要、一定會，時間我會盡快安排」，他會分別與雙方見面，但也希望他們有一起見面的機會。