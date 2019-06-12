觀光局赴港旅展挨批「傷口灑鹽」　韓國瑜：不要用異樣眼光

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

香港「反送中」持續燃燒，高雄市觀光局主秘高美蘭12日帶隊前往香港參加旅展，此舉引來立委趙天麟批評「在傷口上灑鹽」，對此，觀光局長潘恒旭反嗆「這是既定行程，怎麼異想天開把兩件事扯在一起」，高雄市長韓國瑜也回應，市府該做的事情不可能停下來，希望各界民意代表「不要用其他異樣眼光來看」。

▲韓國瑜回應觀光局赴香港參加旅展一事。（圖／記者洪正達攝）

民進黨立委趙天麟12日發新聞稿，談到台灣政府與世界多數民主國家一樣，聲明對送中條例的反對與關切，未料高雄市政府今天還是由觀光局主秘高美蘭帶隊，去香港參加旅展。趙天麟說，韓國瑜日前針對香港反送中「不知道、不曉得」評論才遭到批判，「還要在香港人民陷入最黑暗時刻之際，在傷口上灑鹽嗎？這真是不可思議的政治判斷」。

▲立委趙天麟批評觀光局現在去參加香港旅展，就像是在傷口灑鹽。（圖／記者吳奕靖攝）

趙天麟隨後也PO文表示，自己的助理因為無法忍受，已經請假前往香港聲援觀察，貼文下方還PO出香港警方施放催淚彈的照片，用行動表達對香港的關心。對於趙天麟的言論，潘恒旭則表示「我們心裡很堅定的支持他們對於自由、對於民主的追求」，但「趙天麟怎麼會異想天開，把兩個東西扯在一起」。

韓國瑜則表示，這是既定的行程，高雄該推展觀光的行銷部分，「該做些什麼事情、不可能停下來」，他也隔空向趙天麟喊話「希望各界的民意代表、包括趙天麟委員，不要用其他異樣的眼光來看」。

▲趙天麟的助理也請假到香港關心反送中活動。（圖／翻攝自趙天麟臉書）