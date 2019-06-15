速龍小組戰力超驚人！　香港「最後王牌」也納入編制

▲速龍小組圍毆一名落單抗議男子，畫面相當怵目驚心。（圖／翻攝網路影片）



記者林彥臣／綜合報導

香港「反送中」運動爆發警民衝突，香港警方出動「速龍小組」在許多抗爭熱點壓制抗議群眾，其中網路上瘋傳的一幕，就是十多名身穿黑衣的「速龍小組」成員，持警棍圍毆一名落單的抗議男子，讓世界各地的網友都注意到香港這一個神祕的警察部隊。

「速龍小組」全名為特別戰術小隊，（英文：Special Tactical Squad，縮寫：STS，俗稱：Elite Team）成立於2014年6月，大型衝突時會被召喚增援，隸屬於香港警務處行動處行動部警察機動部隊總部，是準軍事化的特遣防暴警察。

「速龍小組」屬於特遣隊性質屬於跨單位的警察部隊，編制為一個排，主要由警察機動部隊總部教官、香港警察學院教官團隊、切割戰術隊組成，另外還有小部分成員來自來自機場特警組、反恐特勤隊、以及被稱為香港「最後王牌」的「特別任務連」也就是俗稱的「飛虎隊」。

「速龍小組」主要責任為大型事件中防暴、維持內部保安，於情況被長久拖延以至失控，將以迅速的手法移除障礙及執行鎖定及拘捕行動，不過如果情勢更升級更失控的時候，就會交由具備特種部隊作戰水準的飛虎隊全面接手。「速龍小組」至今參與過的戰役包括「2014年日峰行動」、「2016年農曆新年旺角暴動」、「2016年反釋法示威」、「2019年反送中遊行」。

「速龍小組」的工作服為深藍色右胸位置會縫上「Police Tactical Unit Special Tactical Squad」字樣以區別其他警察單位，主要裝備包括，史密斯威森軍警型左輪手槍、格洛克17手槍、防暴專用胡椒噴劑、防暴盔、防爆風鏡、Avon SF10型防毒面具等。