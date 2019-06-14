韓國瑜雲林造勢　網友徵「雞蛋發射員」丟一顆賺30元

▲韓國瑜15日雲林造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜繼六一凱道和花蓮造勢後、第三場大型造勢活動將在15日於雲林斗六人文公園登場，主辦單位預計號召5萬韓粉到場，但網路上卻傳出有人要徵「雞蛋發射員」，地點就在韓國瑜的造勢場上，工作內容則是「我們會指定目標物，你盡量丟準就好」，讓不少韓粉看了氣得直呼要報警。

韓國瑜15日來到妻子李佳芬的娘家雲林，舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，主辦單位預估現場將湧進5萬人，讓不少韓粉熱烈期待，但網路上卻有人PO文，稱要應徵「雞蛋發射員」到場，地點就在韓國瑜的造勢場地，工作內容則是「我們會指定目標物，你盡量丟準就好」，還聲明丟一顆雞蛋30元，「薪水就看你丟了多少顆」，讓不少韓粉看了超生氣，懷疑到時會有人來鬧場。

▲網路上竟出現有人徵「雞蛋發射員」到場丟雞蛋。（圖／翻攝自徐正文臉書）

而位於造勢會場正對面的雲林科技大學，則發起了「反送中、撐香港」的課程活動，儘管主辦的學生表示這堂課程跟韓國瑜無關，但活動宣傳海報上卻直接寫著「人民不需要禿子、因為我們有腦子」，諷刺意味濃厚，國民黨中央委員徐正文就在臉書寫下「我不知道為什麼要選這個時間點，而且又那麼靠近隔壁的場地，不知道有什麼動機？」

「如果活動中有相互衝突，一定會黑韓，而且怪罪韓市長沒有管束好韓粉」，徐正文呼籲，要韓粉在雲林造勢時特別注意，不要和反送中群眾發生衝突，更質疑「可能是有心人士利用學生群眾」，而雲林當地警方也掌握消息、嚴陣以待。

▲▼徐正文質疑有心人刻意利用反送中活動「黑韓」。（圖／翻攝自徐正文臉書）