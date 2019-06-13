▲桃園人質挾持事件，第一時間進入現場2勇警破格任用

▲桃園人質挾持事件，第一時間進入現場的2勇警王強生、洪俊德將破格任用。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園12日晚發生2名歹徒持槍挾持9名人質案件，經警方全力救援，2歹徒棄槍就逮，9名人質平安獲釋。市長鄭文燦13日於市警局嘉勉參與執行任務的員警時，特別感謝第一時間進入現場的桃園警分局偵查隊小隊長王強生、洪俊德2人，勇敢泠靜安撫歹徒情緒、談判，並向警政署長陳家欽建議，將王強生、洪俊德破格任用巡官獲同意。

對於，昨天第一時間進入現場的當下情形？受訪的小隊長王強生表示，12日晚間接到報案指稱，桃園市議會旁一家中古車行內，發生全部員工遭歹徒持槍挾持事件，他火速趕到現場先觀察，同時間派出所的制服警察也趕到。

▲桃園警分局長翁群能代表受獎。▼王強生小隊長說明第一時間進入現場情形。（圖／記者楊淑媛攝）

他進入現場後，看到情緒激動的歹徒，歹徒有拿槍抵住他，但是沒有要傷害他的意思，當下他沒有多想，只考慮到人質的安全，也擔心情緒很激動的歹徒，會傷害人質，甚至自殺，一方面採取柔性的勸導，安撫歹徒的情緒，一方面也轉達外面不要冒然攻堅進去。

之後，由同事請歹徒親友幫忙連繫，並運用各種談判手腕，包括溫情攻勢、理性說服，在長達 5小時讓2歹徒分批送出持槍並釋放人質、棄槍就逮，所有人質以及執行任務的同仁都平安，王強生感謝鄭市長的肯定，讓從警迄今年34年的他，和第一時間一起進到現場的洪俊德2人，將破格任用巡官。