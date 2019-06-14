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鋒面南壓「高屏防大雷雨」　周末天氣穩定高溫破30°C

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▲▼強風,暴雨,下雨,天氣,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面移至南部，高屏降雨有機會達豪雨等級。（示意圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

受到鋒面通過影響，清晨前西半部已出現普遍性的大雨，氣象局持續發布豪雨特報。氣象局預報員李孟軒表示，鋒面已經移動到南部地區，接下來南部的降雨情形會比較明顯，尤其是高屏有機會達豪雨等級，要等到晚上雨勢才會比較趨緩；其他地區則是短暫陣雨為主，中午過後降雨就會比較緩和。

第5道梅雨鋒面來襲，全台豪雨不斷，氣象局針對8縣市發布大雨特報，包含部分新竹縣、部分苗栗縣、部分台中市、部分南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、部分台東縣；2縣市發布豪雨特報，包含高雄市、屏東縣，要注意劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。

請繼續往下閱讀...

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲豪雨特報區域。（圖／氣象局）

氣象局表示，降雨在中午過後逐漸趨緩，晚上只剩花東及南部地區仍有局部降雨，北部及宜花高溫約27、28度，其他地方則有機來到31度左右，整體感覺較為悶熱。至於周末天氣，李孟軒表示，15日、16日鋒面位於巴士海峽一代，降雨逐漸減少，天氣恢復穩定，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴，全台溫度達30度以上。

氣象專家彭啟明也在臉書表示，這道滯留鋒面正通過台灣，並往東南移動，到目前為止，最強的對流雲系已經過去，仍有大片水氣在台灣上空，但逐漸在減緩當中，中午過後，北部會先放晴，預期晚上等到鋒面南移到巴士海峽，中南部也將逐步放晴，都仍不排除還有局部零星的雲系，靠山區還是偶有陣雨。

他提醒，周末兩天，鋒面停留在巴士海峽並逐漸減弱消散，台灣的天氣相對很穩定，吹東北風，溫度還算舒適，北部清晨約24至25度，中午高溫約接近30度，中南部清晨約25至26度，中午高溫30至32度，靠山區仍偶有陣雨，或平地局部的陣雨，南部降雨的機會較高，預計這會持續到下周一。

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關鍵字：天氣,氣象,氣象雲,中央氣象局

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