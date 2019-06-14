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加徵關稅會雙輸！好市多等逾600美企致函警告川普　促貿易戰停火

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▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲ 川普6月底將前往日本出席峰會。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

沃爾瑪（Walmart）、好市多（Costco）、Gap、Levi Strauss & Co等美國600多家零售商、製造商、科技公司及貿易協會13日致函白宮，警告總統川普（Donald Trump），對中國加徵關稅將損害美國經濟，導致失業率上升、傷害數百萬名消費者，以敦促他取消關稅，停止貿易戰。

美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative）17日起將就預定加徵的關稅舉行公開聽證會，而關稅損及獲農業、製造、零售和科技產業等150多個貿易團體支持的反對關稅運動組織「關稅傷害美國腹地」（Tariffs Hurt the Heartland）利益。

該組織的最新一封信函指出，「我們直接得知，加徵關稅將對美國企業、農民、家庭和美國經濟產生重大、負面和長期的影響。貿易戰升級不符合美國的最大利益，而且雙方都會輸。」

信中更警告，「關稅是由美國公司直接繳納，並非中國。關稅升高以及圍繞貿易談判的不確定性對市場造成動蕩，危及我們歷史性的經濟增長。」

川普政府5月將價值2000億美元的中國商品關稅從10%提高到25%，適用於行李箱、床墊、提包、腳踏車、吸塵器及冷氣等。此外，川普還威脅要對另外3000億美元商品徵收關稅，包括玩具、衣服、鞋子、電器等。

CNN報導，儘管許多大型企業已經制定策略以降低關稅造成的負面影響，但頂級零售商近幾周指出，關稅上漲將提高生產成本，最終導致產品價格上漲。

根據《路透社》，貿易緊張升溫之際，川普及中國國家主席習近平將於28至29日在日本大阪20國集團（G20）峰會中會晤。川普也預告，會後將決定是否針對幾乎所有中國產品加徵關稅。而外界大多認為，貿易戰不會在短期內落幕。

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關鍵字：川普,貿易戰,北美要聞

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