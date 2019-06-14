婦與男性好友吵架「潑汽油自焚」身亡　人夫99%燒傷幫焦屍CPR

▲高雄大寮一名女子自焚，男子為救人也燒傷送醫 。（圖／地方中心翻攝）

社會中心／綜合報導

高雄市大寮翁園的一處農地驚傳自焚案件，據了解，當時52歲的辜女因為和53歲的許姓男子吵架，辜女便點火自焚，試圖搶救的許男全身也受到90%灼傷。調查指出，辜女患有重度憂鬱症，兩人是認識10多年的好友，雙方家人也都知道，警方目前還在進一步調查案情。



這件發生在13日凌晨，高雄市政府警察局林園分局指出，兩人在昨晚9點多約在翁園路一處貨櫃屋工寮前見面，疑似是患有重度憂鬱症的女子心情不好，想找人聊天，但沒想到談到吵架，辜女直接拿出汽油潑灑全身並引火自焚，而許男試圖搶救，也被燒傷。

救護人員抵達時，被燒到重傷的許男仍不放棄幫已變成焦屍的辜女進行CPR，試圖搶救其生命，並且一邊打電話給自己的妻子，要對方來現場，許妻則是與兒子一同開車前往，途中要兒子打119叫救護車。

事後許男全身有99%的2至3度燒燙，被送往高雄長庚醫院急救，仍有意識，但送醫仍未脫離險境，婦人則是已經死亡。

警方調查發現，其實許男已婚，而辜女則是離婚，兩人都是工人，感情很好，辜女常常到工寮找許男聊天。許男的妻子也表示，辜女和丈夫是很好的朋友，家人也都認識，不過辜女最近的確常為了一些小問題而情緒激動，只是沒想到會引火自焚。

辜女的家人則表示，她去年被診斷出患有重度憂鬱症，和許男已經認識了10多年。警方目前還在調查事件起因，並進一步了解汽油等物品是原本就在現場，還是有其他狀況，以釐清案情。

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