　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦與男性好友吵架「潑汽油自焚」身亡　人夫99%燒傷幫焦屍CPR

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子疑救女友遭燒傷送醫 。（圖／地方中心翻攝）

高雄大寮一名女子自焚，男子為救人也燒傷送醫 。（圖／地方中心翻攝）

社會中心／綜合報導

高雄市大寮翁園的一處農地驚傳自焚案件，據了解，當時52歲的辜女因為和53歲的許姓男子吵架，辜女便點火自焚，試圖搶救的許男全身也受到90%灼傷。調查指出，辜女患有重度憂鬱症，兩人是認識10多年的好友，雙方家人也都知道，警方目前還在進一步調查案情。

這件發生在13日凌晨，高雄市政府警察局林園分局指出，兩人在昨晚9點多約在翁園路一處貨櫃屋工寮前見面，疑似是患有重度憂鬱症的女子心情不好，想找人聊天，但沒想到談到吵架，辜女直接拿出汽油潑灑全身並引火自焚，而許男試圖搶救，也被燒傷。

救護人員抵達時，被燒到重傷的許男仍不放棄幫已變成焦屍的辜女進行CPR，試圖搶救其生命，並且一邊打電話給自己的妻子，要對方來現場，許妻則是與兒子一同開車前往，途中要兒子打119叫救護車。

事後許男全身有99%的2至3度燒燙，被送往高雄長庚醫院急救，仍有意識，但送醫仍未脫離險境，婦人則是已經死亡。

警方調查發現，其實許男已婚，而辜女則是離婚，兩人都是工人，感情很好，辜女常常到工寮找許男聊天。許男的妻子也表示，辜女和丈夫是很好的朋友，家人也都認識，不過辜女最近的確常為了一些小問題而情緒激動，只是沒想到會引火自焚。
辜女的家人則表示，她去年被診斷出患有重度憂鬱症，和許男已經認識了10多年。警方目前還在調查事件起因，並進一步了解汽油等物品是原本就在現場，還是有其他狀況，以釐清案情。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
阿翔「哭求老婆不要離婚」！　經紀人曝夫妻談判進度
韓國瑜副總統人選條件曝光！競選總部放高雄：這是對市民的承諾
男童遭「分屍」排列路旁？轉過去竟有4人…網曝當地黑暗情景

關鍵字：大寮,自焚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2行李箱「塞滿1.5億大麻花」　旅客桃機闖關被逮…破史上紀錄

小吃店常客吃到滾上床　約老闆娘女兒唱「掌聲響起」下場慘

婦與男性好友吵架「潑汽油自焚」身亡　人夫99%燒傷幫焦屍CPR

退休女師：我有18％，每月利息20萬　借信用卡狂刷騙走270萬

一言不合想趕老婆出去！夫拿刀威嚇反砍傷自己頭…妻心軟了

屏科大自訂「闖紅燈罰錢200」！騎車學生怒拒繳　校方回應了

門戶洞開！檢警海巡破人蛇集團　驚「已有數十名越南偷渡客上岸」

快訊／粉刷工人墜落！2樓摔到B1電梯井　送醫宣告不治

台南小五男童疑被倒塌竹棚壓死案　解剖查出多處壓傷

桃園車行挾持人質案主嫌移送地檢　檢警釐清動機與槍枝來源

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

2行李箱「塞滿1.5億大麻花」　旅客桃機闖關被逮…破史上紀錄

小吃店常客吃到滾上床　約老闆娘女兒唱「掌聲響起」下場慘

婦與男性好友吵架「潑汽油自焚」身亡　人夫99%燒傷幫焦屍CPR

退休女師：我有18％，每月利息20萬　借信用卡狂刷騙走270萬

一言不合想趕老婆出去！夫拿刀威嚇反砍傷自己頭…妻心軟了

屏科大自訂「闖紅燈罰錢200」！騎車學生怒拒繳　校方回應了

門戶洞開！檢警海巡破人蛇集團　驚「已有數十名越南偷渡客上岸」

快訊／粉刷工人墜落！2樓摔到B1電梯井　送醫宣告不治

台南小五男童疑被倒塌竹棚壓死案　解剖查出多處壓傷

桃園車行挾持人質案主嫌移送地檢　檢警釐清動機與槍枝來源

胡椒餅不是胡椒餅　香港廚魔的台灣味跟你想的很不一樣

快訊／「突然大晃！」智利西岸發生規模6.5強震　深度僅10公里

裝熟魔人「以弄哭你小孩為樂」　名醫爆粗口：去你X的！女網友：婆家長輩親戚全中

洗澡要先洗臉！防爆痘5技巧曝　白飯、牛奶＝臉爛兇手

外送不再靠機車　Uber Eats要推「無人機」送餐服務

他開箱沒鄰居停車位「比臥室還大」　網封78號王位：根本獨立車庫

江少慶挑戰3連勝失敗　先發未滿5局失5分吞第5敗

厄文準備好加盟籃網？　傳自由市場一開市就簽約

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

雷蛇飲料E3搶先試喝　玩家吐槽：喝完沒有RGB特效

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

社會熱門新聞

屏科大闖紅燈罰200　學生怒：..

激烈掌聲192次　裸照外流....

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

大媽超商用餐不清垃圾遭勸　扯髮..

行李箱塞滿1.5億大麻花　桃機..

退休女師：我有18％　狂騙27..

女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告..

德警保護示威者「一同開道前進」

酒駕男甩警　撞變電箱車毀人亡

常客約老闆娘女兒唱歌　下場慘

桃園槍手血鷹幫悍將　要吃冰沙見..

他送男童回家！　她狐疑「我家沒..

婦潑汽油自焚亡　人夫搶救99%..

典獄長淪人質　6嫌自轟慘死....

更多熱門

相關新聞

即／大寮驚傳情侶自焚　1死1命危

高雄市大寮驚傳一對情侶自焚案件，這對情侶疑似感情糾紛一言不合，於是女子第一時間就點火自焚，男友見狀之後就衝上前搶救，造成嚴重灼傷，雙方目前已經被送往醫院，但女子不治，男子仍在搶救當中。至於相關的細節，目前警方還在釐清當中。

被惡男性騷擾　少女不甘受辱自焚

男子白宮外自焚！「人肉烈焰」走過草坪

貨車「秒迴轉」遭撞　駕駛重傷命危

大寮廢鐵山汙染　居民激動哭喊跪求市長

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

謝忻道歉信引論戰！網分析目的

最容易日久生情星座TOP 5

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

謝忻狂飆3金句！羞恥心爆發6次道歉

屏科大闖紅燈罰200　學生怒：法源？

子瑜出道4年終於剪劉海！　粉絲激動：超仙

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面