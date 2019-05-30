男子白宮外自焚！「人肉烈焰」走過草坪　女高中生目睹：快嚇死了

▲不明男子在白官南側草坪自焚。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國一名男子當地時間29日於白宮附近引火自焚，並在公園草坪上行走；美國特勤局（U.S. Secret Service）人員趕到現場協助國家公園管理局（National Park Service）及美國公園警察局（U.S. Park Police）人員進行滅火，隨後將該名男子送往醫院。

綜合外電報導，美國特勤局證實，美東地區週三（29日）下午12點20分左右，一名男子在白宮南側52英畝大的橢圓形草坪（Ellipse）上引火自焚，意識清楚地在草地上行走，身上燒出陣陣灰白色的濃煙。

▲特勤局及警方第一時間趕到現場。（圖／路透）

特勤局發言人亞當斯（Jeffrey Adams）表示，特勤局於事發之初就立刻行動，抵達現場後馬上以滅火器撲滅男子身上的火勢，「該名男子已經被送到當地醫院」。根據美國《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）報導，事件也得到華盛頓消防局的證實；目前男子傷勢嚴重，但對於他的健康狀況與身分尚未有進一步的消息。

▲男子白宮外自焚。（圖／翻攝自YouTube／Dope Films Detroit）

事發地點位於觀光客聚集的地方，目擊者之一的17歲高中生伯辛絲（Alina Berzins）表示，她原本來參觀國家廣場（National Mall），但在途中看到男子在草地上奔跑，「我們看到他身上著火了」，「大家都嚇到了，我也快嚇死了。」

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