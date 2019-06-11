哥德式彩繪玻璃＆拜占庭建築風格　睫毛＆髮型超震撼設計

▲屏東科技大學時尚系徐秀如主任（圖五）指導學生在國內外比賽皆有佳績。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學時尚設計與管理系學生楊詔婕與陳采妮同學參加2019全國鳳凰盃時尚造型競賽及李心主、歐哲敏、林郁伶同學參加馬來西亞IBE彩妝藝術大獎，共獲得3項冠軍、1項第二名及3項佳作，消息傳回，全校師生感到與有榮焉。

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▲楊詔潔以哥德式彩繪玻璃造型設計及睫毛嫁接。



▼林郁伶中國風新娘造型。

戴昌賢校長說，「同學透過參加國際賽事，不僅可以增進技術、也助於提升國家及學校知名度，同時獲獎同學將經驗帶回校內與同儕分享，成為大家一起努力的目標，將自己和團隊的技能都能提升至國際一流的水準。

▲▼戴昌賢校長（左七）及葉桂君主秘（左六）與時尚系徐秀如主任（左五）慶賀同學獲獎。日式新娘妝。



指導老師時尚系徐秀如主任表示，同學們均相當的努力，除了上課時吸取新知外，更利用課餘時間常常練習到深夜，才會有如此優異成績，更要校方的支持和提供各種資源，鼓勵學生學習更深專的業技能，藉由競賽將所學成果呈現出來。



在全國鳳凰盃時尚造型競賽中，碩士生楊詔婕同學獲得面具創作組競賽第一名、嫁接睫毛組佳作與6D美睫組佳作。她以哥德式彩繪玻璃為發想來源，再配飾部份則以拜占庭建築風格來做結合，同時運用了髮片結合在面具藝術中，融合多樣化元素，來呈現不同的視覺效果。

在馬來西亞IBE彩妝藝術大獎國際競賽中，榮獲髮型網上視頻競賽冠軍的碩士生李心主表示，離開舒適圈才能走出更寬廣的路，踏出台灣放眼全球，在國際競中與各國菁英選手切磋學習，透過競賽了解不同族群的文化藝術特色，對於專業的美學鑑賞也會有加乘提昇的效果。

時尚系產學攜手專班學生林郁伶同學第一次出國比賽就拿下特效化妝網上視頻組競賽金牌，被稱為黑馬。她說，能帶著國旗與校旗參加國際競賽真是感到興奮，因有同行的同學們彼此相互打氣，使她能安心的在競賽中發揮水準；而參加國外的競賽不僅能擴展視野，更加深她對時尚產業的認知。