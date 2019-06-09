賓士闖紅燈撞飛騎士機車倒地轉三圈半　阿伯：驚死！好像我兒子

▲一輛賓士車駕駛闖紅燈，當場撞飛一名騎士，造成騎士右大腿骨折送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區中山四路與民益路口發生一起車禍，一部賓士車闖紅燈，當場撞上一部機車，機車騎士整個人都飛了出去，右大腿骨折被送往醫院，一名目擊者看到這個情況，匆匆趕到車禍現場觀看，一度懷疑受傷的騎士是自己兒子，直到確認身份後才鬆口氣，直呼：「驚死！」

這起車禍發生在8日晚間將近11點左右，呂姓駕駛開著賓士車行經小港區的中山四路與民益路口時闖紅燈，當場撞上一部由鄭姓男子騎乘的機車，鄭男當場被撞飛倒地，右大腿骨折被送往了醫院，而整個過程都被後方汽車的行車記錄器給拍了下來，警方透過行車記錄器畫面初步認定為闖紅燈。

▲一輛賓士車駕駛闖紅燈，當場撞飛一名騎士，造成騎士右大腿骨折送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛賓士車駕駛闖紅燈，當場撞飛一名騎士，造成騎士右大腿骨折送醫

車禍發生當時碰撞聲響相當大，讓附近的居民都嚇了一跳，突然間一名阿伯就衝到車禍現場觀看，最後轉身離開的時候表示：「看那個臉孔好像是我兒子，真的是驚死人」，經過確認並不是他的兒子後才鬆了口氣，另外一位民眾也說：「看撞擊力道，應該被撞得很慘」。目前警方已經確定雙方都沒有酒駕，相關肇事責任還得等到鑑定結果出爐後才能夠確定。

▲一輛賓士車駕駛闖紅燈，當場撞飛一名騎士，造成騎士右大腿骨折送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）