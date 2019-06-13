快訊／14日不會二讀《逃犯條例》！香港立法會秘書處：時間另行通知

▲香港立法會秘書處稱，14日也不會召開《逃犯條例》恢復二讀的會議。（圖／記者吳杰澄攝）

政治中心／綜合報導

香港立法會原訂12日上午繼續二讀《逃犯條例》。不過，香港立法會秘書處13日下午5點左右表示，14日也不會召開會議，詳細時間將另行通知。

《逃犯條例》原訂12日恢復二讀修訂。但由於大批民眾走上街頭，發起反修例集會，秘書處13日早上11點左右公告稱，會議將延期；13日下午5點左右，秘書處再發出新公告表示，14日也不會召開會議，詳細開會時間將另行通知。

▼香港反送中，民眾自發性清理環境、警備配備。（圖／記者吳奕靖攝）



參與香港「反送中」遊行的民眾13日清晨陸續散去，街道逐漸恢復通車；許多民眾在遊行結束後，自發留在現場清理遺留的垃圾。一名在現場清理垃圾的民眾指出，他們是自願進行街道清潔的，「沒有什麼特別的，我們就是愛香港嘛，我們弄了東西也要自己去清掉。」

對於《逃犯條例》延期一事，香港行政長官林鄭月娥聲淚俱下表示，他可以接受所有的批評、咒罵，但不能「說我出賣香港」，「我從來沒有因為這件事有任何心虛，因為我剛剛說過了，我們工作的初心，依舊是堅實認為是對的。」

▼行政長官林鄭月娥表示，「我對這個地方的愛，令我作出不少個人犧牲。」（圖／香港政府新聞網）

