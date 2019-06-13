蔡英文勝初選　綠委盼蔡、賴整合組民進黨最強棒

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選民調由總統蔡英文勝出，後續是否可能形成「蔡賴配」備受關注。對此，蔡英文僅表示「一加一大於二的原則不變」，前行政院長賴清德目前也沒有明確表達意願。但不少綠委都樂觀其成，立委許智傑認為，「蔡賴配」會是民進黨最強組合；立委郭國文則強調「蔡賴配」不是客觀情勢的問題，仍要尊重當事人意願。

許智傑表示，除了恭喜蔡英文出線，同時也感謝賴清德願意參與初選，「讓蔡總統提早開始闡述政績、透過網路展現更接地氣一面，民進黨接下來會團結一致，對抗國民黨」，他接著強調，如果賴清德願意接受蔡英文邀請擔任副總統的職務，「兩人加起來是最強的組合，相信可以替民進黨和台灣贏得這一場總統的民主的選舉。」

據《自由時報》報導，被外界視為賴系立委的郭國文認為，蔡賴配不是客觀情勢的問題，而是當事人主觀意願，還是要尊重當事人想法；立委邱志偉則認為，初選結束的那刻，就是團結的開始，若能朝蔡賴配的方向整合，對民進黨士氣會有很大幫助，「至於要如何整合才能發揮一加一大於二的戰力，蔡總統與賴前院長還須再思考。」

至於初選民調顯示，蔡、賴都勝過高雄市長韓國瑜，許智傑分析有兩大因素，第一是韓國瑜的市政表現不佳以及落跑市長的形象在發酵；第二就是中國大陸對香港的強力打壓，如《逃犯條例》讓台灣人不能接受，他也提醒，「民調除了當作參考之外，更應該小心謹慎來迎接這場總統選舉的挑戰，贏得最後勝利。」