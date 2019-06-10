癌爸好心讓友人入住卻引狼入室！到醫院治療…女兒遭惡男性侵

▲台中一名男子對友人患有中度智障的女兒性侵得逞。（示意圖／CFP）

地方中心／台中報導

台中一名男子小傑（化名）獨自扶養一名就讀高職、中度智障的女兒小琪（化名），他因罹癌需經常住院治療，好心收留詹姓好友及其11歲的女兒，未料某天詹男以買東西為由，騎機車載小琪到大甲溪橋下性侵得逞。一、二審都依加重強制性交罪判詹男8年徒刑；民事部分則判賠償67萬元。

判決指出，詹男及其女兒無住處可居，而小傑在2012年間因罹患癌症需經常進出醫院接受治療，想說邀詹男住進他家能順便照顧他患有身心障礙的女兒，平時2個女孩睡同一房，而詹男則睡在客廳沙發上。

但在2012年10月間，詹男趁小傑到醫院治療、女兒熟睡之際，突然對小琪問「要不要去買東西吃」，小琪信以為真的同意一起外出，沒想到詹男竟騎車載她到大甲溪河床邊廢棄的水泥涵管內，命令她拖下褲子，並掐住小琪脖子無視她的反抗，對小琪性侵得逞。

小琪雖是中度身心障礙者，但卻知道被爸爸發現她遭性侵會使爸爸的病情惡化，因此隱瞞不敢告知他人。直到2014年間，小琪到鰻頭店打工，遭2名男店員翻內衣、性侵下體後，因創傷後壓力症候群接受社工心理輔導，才吐露出她2年前遭詹男性侵的事情。

而詹男卻矢口否認犯行，辯稱小琪是遭2名男店員性侵後，因創傷後壓力症候群而捏造出來的故事。不過小琪卻說，「叔叔用他尿尿的地方插入我尿尿的地方，因為我感覺到像生小孩的事情，因為老師有教生小孩的事情，所以我知道叔叔在對我做生小孩的事情。」

一、二審刑事庭法官皆認為，詹男利用小傑對他的信任，以及小琪是身心障礙的心智缺陷者，對小琪性侵得逞，而犯後還否認犯行，且雙方未達成和解，因此判詹男8年徒刑；民事部分需賠償被害人共67萬元。全案可上訴。

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