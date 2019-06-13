他幫揹書包送男童回家！　她狐疑「我家沒弟弟」見包秒淚崩：兒子回來了

▲原PO遇小男孩請求幫忙揹書包回家，沒想到應門婦人見包內物品一秒淚崩，結局感人。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

突發中心／綜合報導

俗話說「助人為樂」，一名網友小學一年級時就秉持著這個信念，幫助一名大約4、5歲的小弟弟拿書包回家，但當2人走到小弟弟家時，小弟弟竟瞬間消失，而前來應門的大人見到原PO手中的書包當場淚崩。原來，書包裡頭裝的竟是小弟弟的骨灰罈，原PO幫助的其實根本就不是「人」，但也因為原PO的善心，讓小弟弟回家與家人「團圓」。

原PO在臉書社團《靈異公社》分享他的親身經歷，在他小學一年級時，曾遇到一名年約4、5歲的小弟弟怯生生的跑向前請求他幫忙拿書包回家，而原PO見他一個人相當惶恐無助，接著友想起老師說的「助人為樂」，於是想也沒想的就拿起對方的書包。

原PO揹著小弟弟沉甸甸書包走了好久，終於抵達對方家門口，原PO便按了門上的電鈴，而正當門開啟後，小弟弟就一溜煙的往家裡面衝，瞬間消失在他的視線中，而出來應門的婦人卻像是什麼也沒看到般問著原PO「你找誰？有事嗎？」原PO也回應「我陪妳家弟弟回來，他剛進去，阿咦妳沒看到嗎？」

沒想到，原PO這樣的回應竟讓婦人臉色鐵青回應「你生病了嗎？我們家沒弟弟哦」，而這時原PO想起手中的書包，便把它交給對方，這時婦人竟當場淚崩，一把抓起源PO的手不斷問著「她家弟弟真的進門了嗎？」並將原PO帶進屋內，不帶請他喝了飲料，還送他回家。

婦人送原PO回到家後，與原PO阿嬤跟爸爸談了許久，接著便拿著一大疊的金紙、三牲、豬腳麵線、一個紅包以及一大串鞭炮前來，還跪著端豬腳麵線為給原PO吃，而整個過程讓什麼都不懂的原PO相當狐疑，但也沒多問。

直到原PO五年級時，他與阿嬤談及此事，阿嬤才告訴他，原來當時的小弟弟早已死掉，而背包中放的其實是小弟弟的骨灰罈及玩具，但因為供奉骨灰罈的私人菜堂不明原因收起來，小弟弟的骨灰罈竟也因此失蹤，家人找了三四年都找不到，最後只好放棄，但沒想到，小弟弟竟找上原PO幫忙，最後順利回家與家人團聚。

文章一出，許多網友看了非常感動，紛紛留言感謝他的善心，「謝謝你的熱心，祂才能回家」、「弟弟遇見你算是一種緣份，好人會有福報！」、「好暖心的靈異故事」、「感謝你送弟弟回家，了了他爸媽和弟弟的心願」。

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