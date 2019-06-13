　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園槍手超媽寶！談判吵要「喝冰沙、見媽媽」　怕被射殺還討「防彈衣」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲震驚社會的桃園開槍脅持人質事件落幕，圖為林姓主嫌和家屬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲震驚社會的桃園開槍脅持人質事件落幕，圖為林姓主嫌和家屬。（圖／記者張君豪翻攝）

地方中心／桃園報導

12日晚間桃園市成功路、三民路口「明士車行」發生兩名歹徒闖入挾持車行內9名員工並與警方開槍對峙的驚悚治安事件。在警政署調動維安特勤隊、刑事局除暴特勤隊、談判專家趕赴現場協調，雙方在協調過程中，兩名歹徒不但要求要喝冰沙降火氣，還吵著要找媽媽，另外2人也深知警方火力強大，擔心自己遭到開槍射殺，甚至要求警方提供「防彈衣」，媽寶行徑十分誇張。

警方調查，林姓主嫌日前因懷疑當地某男子追求其女友、雙方相約談判火拼，未料還沒找到仇家，擁槍自重的復仇行動被告密曝光，12日傍晚龜山警分局獲報兩人持長短槍在該車行內出沒，警方派員登門抓人，但沒想到兩名歹徒失控開火反擊、並挾持車行內9名男女員工。

▲震驚社會的桃園開槍脅持人質事件落幕，圖為林姓主嫌和家屬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒囂張開槍脅持人質，談判中還要求要喝冰沙、找媽媽，甚至要警方提供「防彈衣」，媽寶行徑讓人傻眼。（圖／記者張君豪翻攝）

事發後，警方出動大批警力層層包圍，並且封鎖該車行周遭道路，甚至驚動警政署長到場坐鎮與歹徒談判，但在談判過程中，歹徒卻提出令人傻眼的要求，先是要警方提供便當，還在電話中強調「我們很抓狂火氣很大，拜託幫我們買兩杯冰沙！」警方隨後依照談判SOP盡力滿足歹徒需求，並且趁隙要求林姓主嫌展現誠意：「涼的也幫你買了，能否先釋放幾名人質」，而其也釋放兩名車行女員工。

▲▼桃園持槍挾持案，人質全員獲釋，警方維安。（圖／記者郭世賢攝）

▲桃園持槍挾持案警方出動大批維安特勤人員在場戒備。（圖／記者郭世賢攝）

就在兩名女員工被釋放後，林姓歹徒又吵著要找媽媽，而根據《聯合報》報導，兩名歹徒甚至還因為擔心警方火力強大，自己會被「射死」，要求警方提供「防彈衣」，媽寶行徑也讓在場員警既驚訝又傻眼，但還是配合要求將兩人的母親和妻子、女友都帶到現場展開溫情攻勢，歹徒在脅持案發生3小時後分兩批再度釋放1名和3名車行男女員工。

警方談判專家透過親人向歹徒喊話，強調他們只有持械開槍，並未傷到警員或人質、如果願意釋放所有人質、棄械投降可以換取法官體諒減刑，而林姓主嫌也在家人勸說下當晚10點多同意釋放最後一批3名人質。

【相關新聞】

「血鷹幫」超囂張！脫衣陪酒被查獲　大哥叫小弟「打斷警手」

血鷹幫槍手「女友被睡」...14天內摩鐵、車行開槍！「黑人家族」解危

獨／瞎！槍手要求11件帽T供變裝逃逸　警怒斥電影看太多

ET快訊
香港媽媽對警淚喊「為什麼打小孩」直接被攻擊！48秒心痛片瘋傳
亂入阿翔不倫戀　謝忻「無限期全面停工」月損30萬
獨／阿翔好男人形象毀了！損失「百萬代言」浩子衰躺槍
直擊／和總部訪客中心一樣！蘋果信義A13「像MacBook」

關鍵字：媽寶,冰沙,嬤嬤,防彈衣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「他結婚了」渣男劈腿讓小三懷孕！友看不過怒揭真相　她痛心墮胎怒求償

影／才剛送走老母親...他遇阿羅哈車禍慘死！接連失去2至親　家屬淚流乾難置信

未滿3M公開懷孕喜訊！陌生人酸「你會流產」　她曝苦衷網心疼：別理臭嘴

原班次延誤...她搭上阿羅哈「死亡班車」！　同車乘客翻車前緊抓手把逃死

警舉槍輕生派出所圍起封鎖線　未留遺書同事不捨

「X-CUBE」內覬覦人妻…強摟腰腰拖廁所　「蟒蛇男」代價出爐

還原驚險6小時！桃園「血鷹幫悍將」開11槍砰砰砰　9名人質縮牆角發抖

活力內湖！警調攜手辦社區治安會議　與民合作創居家好環境

老先生帶「骨灰」搭機　團員喊這樣會衰...他無奈拜託：讓祂好好走

嚴重粉碎性骨折壓迫阻血流　男子延誤時間險被截肢

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

邊緣人還分學霸、宅宅型！？臺大街訪網QQ...照片找不到自己

警舉槍輕生派出所圍起封鎖線　未留遺書同事不捨

「X-CUBE」內覬覦人妻…強摟腰腰拖廁所　「蟒蛇男」代價出爐

還原驚險6小時！桃園「血鷹幫悍將」開11槍砰砰砰　9名人質縮牆角發抖

活力內湖！警調攜手辦社區治安會議　與民合作創居家好環境

老先生帶「骨灰」搭機　團員喊這樣會衰...他無奈拜託：讓祂好好走

嚴重粉碎性骨折壓迫阻血流　男子延誤時間險被截肢

「史上最衰雇主」呂炳宏：偵查不公開對司法更有公信力

影／炸食物開抽油煙機卻竄火　少婦抱5月大嬰躲陽台保命！

領完槍械半小時...40歲警寢室內舉槍轟頭亡　最近才與妻分居

獨／台南大樓套房發現獨居老人成枯骨　住戶：半年沒看過他了！

吃止痛藥留意這幾點　藥師：嚴重恐永久傷腎

警舉槍輕生派出所圍起封鎖線　未留遺書同事不捨

成大醫院2019年度志工大會　全勤志工颱風服務不中斷

一份只要25元！南投隱藏版蛋餅餐車　咬下炸出濃濃蛋香

贈獎／影帝宋康昊、李善均合演《寄生上流》狂飆韓國票房記錄！

「X-CUBE」內覬覦人妻…強摟腰腰拖廁所　「蟒蛇男」代價出爐

機器人理財等金融科技使用率　3年後將達45％

史丹頓復健賽兩戰敲3轟　預計下週戰光芒歸隊捍衛龍頭

加油要快！下週汽、柴油估調漲0.2元　近11年最大降價賞味期只有一週

阿翔背叛8年婚…　梁家輝卻能「32年只愛妻子一個」…8字箴言曝幸福關鍵

社會熱門新聞

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪..

即／歹徒疑持M4A1步槍！2短..

除暴特勤隊警力曝光！3大隊警力..

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

41歲女友與同事過夜　慘遭小男..

桃園槍手血鷹幫悍將　要吃冰沙見..

即／車行監視器曝光！歹徒內訌棄..

鐵棍擊中女騎士　網怒：騎重機錯..

「血鷹幫」大哥　叫小弟「打斷警..

女友被睡　血鷹幫槍手摩鐵、車行..

即／大寮驚傳情侶自焚　1死1命..

老師哭吼狂打氣！男童躲雨遭竹棚..

快訊／桃園車行挾持6人！歹徒持..

即／桃園歹徒持槍挾持6人　警政..

更多熱門

相關新聞

40歲媽寶狂請假　母：只是孩子啊

誇張40歲媽寶進縣府上班還要出動70歲老母全程陪班，老母親除了每天溫馨接送「孩子」上下班之外，還以孩子「每天回家都很累」為由，向單位主管要求能減輕工作量或調到輕鬆的單位。傳聞這名員工的父母與縣長熟識，該人員不僅經常請假，甚至只能做輸入資料的簡單文書工作，單位內的同事都對他深感頭痛。

「牛奶花生冰沙」限量10萬杯開賣了

菜鳥店員死不說「歡迎光臨」原因扯爆

床底藏子彈　胡家瑞「朋友放的」判刑

妹子陪媽被嗆「媽寶」…朋友盧約吃　她爆氣封鎖

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪封街對峙

渣老公沾上恐怖閨蜜！「情慾噴發」逼瘋正宮

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

謝忻爆早暗戀阿翔！不倫地下情時間軸曝光

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面