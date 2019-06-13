桃園槍手超媽寶！談判吵要「喝冰沙、見媽媽」　怕被射殺還討「防彈衣」　

▲震驚社會的桃園開槍脅持人質事件落幕，圖為林姓主嫌和家屬。（圖／記者張君豪翻攝）

地方中心／桃園報導

12日晚間桃園市成功路、三民路口「明士車行」發生兩名歹徒闖入挾持車行內9名員工並與警方開槍對峙的驚悚治安事件。在警政署調動維安特勤隊、刑事局除暴特勤隊、談判專家趕赴現場協調，雙方在協調過程中，兩名歹徒不但要求要喝冰沙降火氣，還吵著要找媽媽，另外2人也深知警方火力強大，擔心自己遭到開槍射殺，甚至要求警方提供「防彈衣」，媽寶行徑十分誇張。

警方調查，林姓主嫌日前因懷疑當地某男子追求其女友、雙方相約談判火拼，未料還沒找到仇家，擁槍自重的復仇行動被告密曝光，12日傍晚龜山警分局獲報兩人持長短槍在該車行內出沒，警方派員登門抓人，但沒想到兩名歹徒失控開火反擊、並挾持車行內9名男女員工。

▲歹徒囂張開槍脅持人質，談判中還要求要喝冰沙、找媽媽，甚至要警方提供「防彈衣」，媽寶行徑讓人傻眼。（圖／記者張君豪翻攝）

事發後，警方出動大批警力層層包圍，並且封鎖該車行周遭道路，甚至驚動警政署長到場坐鎮與歹徒談判，但在談判過程中，歹徒卻提出令人傻眼的要求，先是要警方提供便當，還在電話中強調「我們很抓狂火氣很大，拜託幫我們買兩杯冰沙！」警方隨後依照談判SOP盡力滿足歹徒需求，並且趁隙要求林姓主嫌展現誠意：「涼的也幫你買了，能否先釋放幾名人質」，而其也釋放兩名車行女員工。

▲桃園持槍挾持案警方出動大批維安特勤人員在場戒備。（圖／記者郭世賢攝）

就在兩名女員工被釋放後，林姓歹徒又吵著要找媽媽，而根據《聯合報》報導，兩名歹徒甚至還因為擔心警方火力強大，自己會被「射死」，要求警方提供「防彈衣」，媽寶行徑也讓在場員警既驚訝又傻眼，但還是配合要求將兩人的母親和妻子、女友都帶到現場展開溫情攻勢，歹徒在脅持案發生3小時後分兩批再度釋放1名和3名車行男女員工。

警方談判專家透過親人向歹徒喊話，強調他們只有持械開槍，並未傷到警員或人質、如果願意釋放所有人質、棄械投降可以換取法官體諒減刑，而林姓主嫌也在家人勸說下當晚10點多同意釋放最後一批3名人質。

【相關新聞】

「血鷹幫」超囂張！脫衣陪酒被查獲 大哥叫小弟「打斷警手」

血鷹幫槍手「女友被睡」...14天內摩鐵、車行開槍！「黑人家族」解危

獨／瞎！槍手要求11件帽T供變裝逃逸 警怒斥電影看太多