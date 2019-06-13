民進黨總統初選賴清德敗選　賴清德：初選劃下句點團結守護台灣

▲前行政院長賴清德往台灣首廟天壇參拜祈福，賴清德表示初選劃下句點，他支持黨提名候選人，全力支持蔡英文總統競選連任，打贏選戰、守護台灣。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨總統初選出爐，前行政院長賴清德6月13日下午，在台南市長黃偉哲等人陪同下，前往台灣首廟天壇參拜祈福，賴清德表示感謝初選以來所有支持鼓勱相挺的人，他向總統蔡英文、黨主席卓榮泰表達他接受初選結果，初選已劃下句點，他支持黨提名候選人，全力支持蔡英文總統競選連任，打贏選戰、守護台灣。

前行政院長賴清德13日下午1時30分許，在台南市長黃偉哲及許多支持者陪同下，前往台灣首廟天壇參拜，一下車就受到支持民眾熱情歡迎，「賴醫師加油！」聲此起彼落，賴清德也一一握手感謝。賴清德在黃偉哲等人陪同下，先向玉皇上帝上香參拜祈福，而後在天壇大門前發表談話。

賴清德指出，他登記總統初選之後，第一個公開行程就是從台灣首廟天壇開始，初選已經結束，他也前來叩謝神恩，感謝競選活動一切平安。

賴清德說，首先要衷心感謝自從他登記民進黨黨內總統初選以來，來自全國各地，不管是他遭遇到什麼困難，舉辦何種競選的活動，或者前進到任何一個地方，一路上幫助他、鼓勵他、支持他，一路相挺的所有人。大家每一份支持的力量，就是他前進、也是他堅持到最後的動力來源，他非常珍惜大家一個又一個鼓勵的眼神，一次又一次溫暖的握手，以及一句又一句激勵士氣的加油聲！他終身難忘。賴清德並用一鞠躬感謝各位對我的支持！

賴清德說，最後未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰，他也深感抱歉！賴清德：「然而歷史必將清楚記載，在台灣局勢險峻，民進黨最困頓的時候，我們並沒有退縮，我們勇敢承擔，我們基於對土地的使命，我們打了一場漂亮的仗，也建立了民主的新頁，我們更成功的激勵了民進黨的士氣，對明年的總統與立法委員大選作出了最具體的貢獻！」。

賴清德指出，目前香港的局勢日趨險峻，有100多萬香港人走上街頭，香港政府已經定位為是暴亂活動，中國國家主席習近平已叫解放軍預備；在台灣大敵當前的時候，民進黨的初選也應該劃下句點，該是大家團結打贏明年選戰、守護台灣的時候了。因此他剛剛親自致電民主進步黨卓榮泰主席，表達接受初選的結果，同時也會履行承諾，支持民進黨所提名的候選人，全黨務必團結一致，全力支持蔡英文總統競選連任。隨後他也親自致電蔡英文總統表達相同的結果，也勉勵蔡英文總統一定要加油，一定要打贏選戰，一定要成功守護台灣。

賴清德強調，他是民進黨黨員，他深愛這個黨，也願意為這個黨付出奉獻，他生在台灣、長在台灣、在台灣受教育，也成長茁壯在台灣，台灣是我們共同的母親，他也深愛台灣，因此他要再次呼籲大家都能支持蔡英文總統，並且祝福天佑民進黨！天佑台灣！