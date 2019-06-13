「我們要一起打贏2020」　蔡英文感性發文提「5個要」

▲蔡英文感性發文，並提出「5個要」。（圖／翻攝蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選結果13日中午公布，總統蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。稍晚，蔡英文也在臉書發文，除了感性喊話「我們要一起打贏2020」，也提出「5個要」作為未來目標。蔡英文下午3時將在總統府召開記者會，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

蔡英文表示，從2016年宣誓就職那一刻起就很清楚，總統要擔負的責任，就是國家前途和人民福祉，面對初選挑戰時，這樣的信念，一直沒改變過，面對2020大選，也不會改變，「未來，守護民主台灣、捍衛改革成果、鞏固國家主權，依然是我必須全力以赴的目標」。



蔡英文提到，初選已經結束，要特別感謝賴清德，還有所有給予指教與鞭策的先進，這些惕勵，讓她更看清楚自己的問題與盲點，也讓團隊更加戰戰兢兢，努力做得更好，這段時間以來，賴清德表現的毅力，和今天所展現的風度，都讓她欽佩。



蔡英文提及，感謝卓榮泰以及所有黨工同仁這段時間的辛勞，更要感謝5人小組、黨中常執委們，以無比的耐心，一起穩住大局，也感謝關心跟支持民進黨的朋友，「你們是守護台灣最關鍵的力量。此刻開始，我們必須用心每一天、團結每一個人。」



蔡英文也要提出「5個要」，作為未來的目標，第一，要團結民進黨，一個都不能少；第二，要讓民進黨大於民進黨，連結社會最大力量；第三，要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感；第四，要守護主權，讓世世代代的台灣人選擇自己的未來；第五，要結合國際社會堅持民主自由人權的朋友，讓台灣成為世界的台灣。



最後，蔡英文強調，「初選是自我淬鍊，競爭讓我們更進步。現在，團結起來，為了台灣，我們要一起打贏2020，我們一定要贏，也一定會贏。」