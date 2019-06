慘遭強暴、斬首！章瑩穎案開庭...檢方揭殘忍「犯案過程」

▲法院示意圖。(示意圖/翻攝自Sebastian Pichler/Unsplash)



國際中心/綜合報導



備受華人關注的北大女碩生「章瑩穎」遇害案,週三在美國伊利諾州法庭正式開審。29歲克里斯坦森(Brendt Christensen)被指控涉嫌綁架與殺害,而辯方律師也一反過去兩年內拒不認罪的態度,在開場陳述中承認是克里斯坦森殺害了章瑩穎。

綜合外媒報導,檢方在庭上詳細陳述克里斯坦森的作案經過和遇害的細節。案發當天,克里斯坦森在公車站牌佯裝便衣警察,攀談早已鎖定好的章瑩穎,接著誘騙上車並到公寓,然後在臥室裡予以姦殺。身材嬌小的章瑩穎雖激烈反抗,仍不敵身材高大的克里斯坦森,不僅遭棒球棒大力重擊頭部還被刀子刺傷,接著被砍下頭顱並棄屍到不明地點。

原本是外出準備與房仲簽約,章瑩穎就此再也沒有回來。



檢方更表示,克里斯坦森在見到章瑩穎之前,就已經開始計劃綁架和謀殺某人,還將自己與連環殺手泰德‧邦迪相提並論,並且在調查人員未能找到章瑩穎的遺體之後,向自己的女友吹噓「我對此非常擅長」。

這起謀殺案的細節都是由克里斯坦森女友提供,她與FBI合作帶著竊聽器記錄著與克里斯坦森的對話,包括章瑩穎的祈福音樂會。在那次錄音中,克里斯坦森說他想參加音樂會,想看看到底會有多少人到現場,當天還曾女友吹噓,章瑩穎是他殺死的第13人,永遠不會有人找到她的屍體。

對此,辯方律師表示,對於克里斯坦森說章瑩穎是第13個受害者,他聲稱克里斯坦森在演唱會之前已經喝了大量的酒,沒有證據顯示他與其他受害者有關聯。



據檢方透露,克里斯坦森徹底清理了公寓和車子,以企圖掩蓋罪行;但調查人員還是在床墊、牆壁、地毯和棒球棒上都發現了血跡,並將這些血跡進行化驗,證實與章瑩穎的DNA吻合。

辯方律師在一開始陳詞說到,「克里斯坦森要為章瑩穎的死負責」,他殺死了被害者,在這個定罪階段,無意迴避或否認他對章瑩穎的死亡需負責任。所以審判目的不是為了贏得無罪判決,而是希望說服陪審團免除被告的死刑。

如果陪審團判定克里斯坦森死刑成立,克里斯坦森將成為近十五年來在伊利諾伊州首次被判處死刑的聯邦首例。

