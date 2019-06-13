「這條回家路走了25年」法醫所幫無名女屍尋親　再助母找回失蹤18年兒

記者黃翊婷／綜合報導

「這條回家的路走了25年。」法務部法醫研究所目前共冰存3000筆無名屍的DNA檢體，去年新北市海山警分局送來一名女子的檢體希望進行比對，結果竟然真的找到她25年前失蹤的岑姓母親；另一名廖姓婦人同樣透過DNA鑑定，成功找回失蹤18年的兒子，一家人總算能夠團圓了。

▲女子透過DNA鑑定比對，找回失蹤25年的母親。（示意圖／達志影像，與本文無關）

法務部12日舉辦媒體茶敘，分享法醫研究所人員們藏在負80度C下的「仁心」，血清證物組長林俊彥在過程中提到，目前研究所內共累積約3000筆的無名屍DNA檢體，每年平均增加393筆資料，其中身分確認者約252筆，另外141筆則尚未確認，這些無名屍包含2009年莫拉克風災（八八水災）、2015年復興航空235號班機空難（南港空難），以及2016年台南大地震等重大鑑識專案。

要怎麼幫這些無名屍找到回家的路，有時就像是冥冥之中有誰在幫忙牽線一樣。林俊彥分享一則案例，去年海山警分局送來一名女子的DNA檢體，說是想要找失蹤25年的母親，希望能比對看看無名屍的資料庫，沒想到竟然和1994年發現的一具無名女屍相符，為了慎重起見，檢方還派人前往公墓開棺採集骨骼送驗，女子也提供另外8名家人的口腔棉棒送驗，最後確認死者就是她的母親，順利達成這件「尋人任務」。

▲警方接獲無名屍通報，會先照相、蒐集證物，再比對失蹤人口資料。（示意圖／記者季相儒攝，與本文無關）

接著，林俊彥說起另一件案例，廖姓婦人在2001年2月1日通報2個月大的兒子失蹤，後來循線追查找到男嬰是由盧姓夫妻養大，只是夫妻倆離婚後將孩子送到桃園巿政府家防中心安置，透過家扶中心與兒福聯盟協助比對，再經過DNA鑑定，總算成功幫廖婦找回失蹤18年的兒子。

林俊彥表示，法醫研究所內除了3000筆的無名屍DNA外，所有DNA檢體加一加大約有2萬筆，雖然主要是受理法院、地檢署的委託，或者是失蹤及無名屍的鑑驗，但民眾要是有私人的DNA鑑驗想做，可以透過調查局、刑事局或醫療院所付費鑑驗，費用大約是每人新台幣8000元。