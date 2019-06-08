男外木山游泳失蹤！遺體野柳尋獲　女兒悲痛指認：是我爸

▲男外木山游泳失聯遺體野柳尋獲，女兒悲痛指認：是我爸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署第二北基巡防區8日下午接獲通報，基隆外木山海興游泳池有一名泳客失聯，立即派遣第一基隆海巡隊、野柳安檢所及機動巡邏站前往現場搜尋，下午5時許在野柳地質公園岸際處，發現一具遺體，海巡人員立即趕抵進行打撈上岸，並隨即聯繫家屬前往指認，確認死者為失蹤親屬，後續由第二岸巡隊辦理相驗事宜。

75歲潘姓男子7日下午1時許，從家中攜帶黑色泳褲、白色泳帽和蛙鏡，騎乘機車離家後失去聯繫，女兒焦急到處尋找，最後在基隆海興游泳池旁，發現潘男所騎乘的紅色機車，因擔心爸爸安危，趕緊向警方報案。

海巡署第二北基巡防區8日下午14時許，接獲基隆市警察局通報，外木山海興游泳池有一名泳客失聯，即派遣第一基隆海巡隊、野柳安檢所及機動巡邏站前往現場，並申請空偵機展開陸海空搜尋行動。

8日下午5時許，在搜尋過程中，接獲通報於野柳地質公園岸際處，發現有一具遺體，野柳安檢所立即派出救生小艇前往，將遺體運回至野柳海王星碼頭岸上後，初步勘查，該遺體為男性，頭戴白色泳帽，藍色上衣及黑色泳褲，與8日在外木山海興泳池失蹤相似，隨即聯繫家屬前往指認，經家屬抵達現場確認後，為失蹤親屬潘男。