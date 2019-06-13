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雨還沒下完！鋒面壓境「今夜北→南灌水彈」　最後一波豪雨時程表出爐

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▲北市暴雨,下雨天（圖／張一中記者攝）

▲鋒面徘徊，雨還沒下完！（圖／資料照）

 記者許力方／台北報導

「中場休息，明夜再戰！」中央氣象局表示，13日鋒面仍徘徊，「雨還沒下完」，中部以北地區及南部山區仍有陣雨或雷雨，雨勢持續且有局部大雨或豪雨發生機率，持續針對北北基、桃竹苗、台中、南投、花蓮10縣市發布豪雨特報，中投山區可能出現豪雨級降水。天氣風險公司整理出降雨時程表，分析13日入夜至14日（周四）還有一波明顯降雨。

氣象局預報，13日鋒面來到北部海面，配合西南氣流，中部以北地區及南部山區仍有陣雨或雷雨，雨勢持續且可能發生局部大雨或豪雨，其他地區降雨較為局部、短暫，整體來說各地雨勢稍緩。不過入夜後，隨著鋒面南壓，西半部及東北部地區可能出現短時強降雨，易有大雨或豪雨，伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。各地低溫約23至25度，白天北部及宜花高溫28、29度，其他沒下雨時高溫依舊達31度以上。

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▲▼雨還沒下完！鋒面壓境「今夜北→南灌水彈」　最後一波豪雨時程表出爐。（圖／中央氣象局）

▲▼雨還沒下完！鋒面壓境「今夜北→南灌水彈」　最後一波豪雨時程表出爐。（圖／中央氣象局）

▲▼雨還沒下完！鋒面壓境「今夜北→南灌水彈」　最後一波豪雨時程表出爐。（圖／中央氣象局）

▲▼雨還沒下完！鋒面壓境「今夜北→南灌水彈」　最後一波豪雨時程表出爐。（圖／中央氣象局）

▲最後一波豪雨時程表出爐。（圖／中央氣象局、NCDR）

預計14日鋒面將由北往南移動，通過台灣，氣象局指出，鋒面通過加上西南風增強，各地雨勢再轉趨明顯，西半部及東北部將有陣雨或雷雨，雨勢持續且仍易有短時強降雨，造成大雨或豪雨，東部及東南部也有短暫陣雨或雷雨。晚上鋒面通過後，降雨才有機會趨緩下來。

氣象局副局長鄭明典形容，「重點是雨還沒下完，但是可以分段處理，來個中場休息！」預計15日（周六）之後，隨著鋒面推進到巴士海峽，台灣的降雨也會由北往南緩和，中部以北天氣將漸趨穩定，南部及東南部則仍會有陣雨。

天氣風險公司也整理出降雨時程表，說明12日入夜到13日白天是一個短暫的降雨空檔，各地仍有短暫陣雨，但雨勢較緩和，強降雨機會不高。13日深夜至14日清晨鋒面再次南下，過程速度快，會在14日由北往南通過全台，各地有陣雨或雷雨，鋒面通過時雨勢明顯，可能出現局部短時強降雨、落雷及強陣風。

●降雨明顯時段：

北部地區：14日凌晨至中午前
中、東部：14日白天
南部地區：14日白天至晚間

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