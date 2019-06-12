埔霧公路人止關坍方路段已搶通　　都達明隧道前土石流道路中斷

記者白珈陽／南投報導

受滯留性梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，南投縣列入豪雨警戒範圍，豐沛的雨量導致台14線73公里點3處埔霧公路人止關路段，12日中午近1時發生土石坍方造成道路中斷，經埔里工務段積極搶通，於2時許恢復雙向通車；另都達部落聯外道路投85線都達明隧道前11日也發生坍方，因雨勢不停歇，12日形成土石流交通中斷，目前由工程人員搶修當中。

▲受豪雨影響，南投縣埔霧公路人止關坍方阻斷道路。（圖／仁愛分局提供）

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▲埔里工務段積極搶修。

氣象局12日持續針對13縣市發布豪大雨特報，其中在台中、南投等山區降雨情形更為明顯，而仁愛鄉南豐村為南投縣日累積雨量第一名，達到199毫米。

仁愛分局表示，強烈的雨勢造成台14線73公里點3處埔霧公路人止關路段，於中午12時55分有大量土石掉落，經公路總局埔里工務段搶修，下午2時20分搶通完畢，恢復雙向通車。

▲埔霧公路人止關坍方路段於下午2時20分搶通完畢。

仁愛鄉都達部落聯外道路投85線都達明隧道前則因為11日發生坍方，現場留有許多土石，雖工程人員不斷搶通，但由於上山區雨勢沒有減緩跡象，不斷繼續從山坡沖刷泥流、落石，難以清理，12日形成土石流，目前都達部落村長及村幹事及工程人員仍持續留守現場待命。

▲投85線都達明隧道前11日發生坍方。

▲投85線都達明隧道前因11日發生坍方，加上12日雨勢未減，發生土石流。（圖／仁愛鄉公所提供）