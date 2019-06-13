為香港的事難過！環時總編：西方希望陸港對立升級

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港「反送中」活動，《環球時報》英文版微博13日凌晨發表總編輯胡錫進的影片，胡錫進以英文表示，「我為在香港發生的事感到難過」，《逃犯條例》被解釋為對香港自由的壓迫，「這完全是一個惡毒的解釋。」環時則在同12日深夜發表社評指出，「香港出現的騷亂令親者痛仇者快」。

胡錫進指出，香港警方說，示威活動在週三上午演變成亂局，迫使他們採取催淚瓦斯或橡膠彈等措施。至於外界對這次活動的評價，胡錫進說，「我不認為那些支持香港抗議活動的西方政治人物或媒體，真心希望對香港最好的事物，而是想看到香港和中國大陸之間的對立升級。」

▲香港「反送中」活動。（圖／讀者提供）

胡錫進認為，美國特別希望香港成為「一個抑制北京的新工具」，這種西方把《逃犯條例》做為壓迫香港自由的解釋，「很容易成為政治上的遊戲，而在香港則會變成一場真正衝突的危機。」

《環球時報》社評指出，香港警方面對已成騷亂的暴力行徑，被迫採取了必要的治安手段，「既保持了剋制，又態度堅決」，香港不能失去秩序，法治必須強大，這是所有香港人的共同利益所在。

社評強調，香港激進反對派不是在謀整個香港社會的福祉，而是出於政治私利，與外部敵視中國大陸的勢力沆瀣一氣，「香港人的利益究竟在哪裡，誰真正為香港好，畢竟日久見人心。」