「蔡賴對決」結果最快中午公布　1030開封民調計算

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者蔡文鈴、陶本和／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，在12日晚間完成1萬5000份有效樣本，預計13日上午10時30分開封民調進行運算，結果預計會在中午12點前後出爐。

民進黨12日晚間10時10分左右確認，本次民調有效樣本已達到1萬5000份的門檻，將於13日上午10點30分在中央黨部，還有民調委員跟雙方代表見證下開封民調，結果最快在中午12點前後出爐。

為確保本次民調的正確性，民進黨主席卓榮泰在民調開跑隔日緊盯民調作業，在保全人員護送民調資料至黨中央，並鎖入保險箱，確保安全滴水不漏，強調來之不易的初選制度，要全力捍衛，流程不能有絲毫差錯。

不過，網路卻傳出總統初選電話民調的若干教戰守則圖卡，其中有關「蔡英文、柯文哲、韓國瑜」之選項題要求支持者選擇韓國瑜，前行政院長賴清德發言人李退之澄清，圖卡絕非賴清德辦公室所製作，「賴清德辦公室也從未在網路傳播類似內容的圖卡，請有心人士勿再渲染」。

在這場初選民調開始前，蔡賴陣營各自努力拉票，行政院前院長賴清德9日開始以「壯大台灣車隊遊行」從屏東開始環台前進凱道，象徵「前進總統府」；總統蔡英文則是以代號「助英台」像支持者呼籲，接到電話請喊唯一支持蔡英文，繼續為大家「顧台灣」。

賴清德自3月中投入民進黨2020總統初選投下震撼彈，蔡賴之爭就此展開，總統初選時程也因此一改再改，終於在5月29日中執會上達成共識，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調。