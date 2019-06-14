奶茶新品又一發！超濃蜂蜜味+玩具總動員引爆打卡潮　小7獨賣限時2件65元

▲小7獨家推出「玩具總動員蜂蜜濃奶茶」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

奶茶新品一波接著一波！看好《玩具總動員4》電影熱潮，小7於17日起獨家再推出第二波玩具總動員周邊商品，包括4款外包裝聯名玩具總動員的「蜜蜂工坊-蜂蜜濃奶茶」，以及「泡泡歐蕾小夜燈收納盒」等，預計又將引爆打卡風潮。

暑期除了強檔電影紛紛上映外，更邁入飲料銷售旺季。對此，瞄準兒童及玩具總動員電影迷，小7將飲料也捲入此股玩具旋風，推出全新「蜜蜂工坊-蜂蜜濃奶茶」，將奶茶添加蜂蜜，喝得出超濃蜂蜜滋味，且包裝更首度結合玩具總動員超人氣角色，共有三眼怪、巴斯光年、胡迪，以及熊抱哥4種。

小7指出，今年陸續推出多款聯名飲料，包括「孔雀捲心餅牛乳」、「77乳加草莓牛乳」、「小美香草牛奶」等，都成功引發網路討論度。而近來更將聯名手法延伸至商品包裝，像是上月首次推出的小熊維尼「蜜蜂工坊蜂蜜牛奶」，更創下不到2周狂賣60萬瓶的驚人紀錄。

因此，這次再推出「蜜蜂工坊-蜂蜜濃奶茶」（售價35元），不僅一次滿足消費者社群網站打卡版面，小7還祭出優惠，自6月17日起至7月2日2件特價65元優惠，預估業績可破千萬元。另外，這次還有獨家販售泡泡歐蕾小夜燈收納盒，除了玩具總動員三眼仔及熊抱哥兩款角色，更加碼推出迪士尼經典人物唐老鴨以及小飛象，總共4款造型，限定1,500間門市能買到。

至於全家則看好消費者嘗鮮需求，Let’s Café於6/19起首推季節限定水果氣泡咖啡特調「陽光紅柚氣泡特調」，結合美式水果葡萄柚果露及咖啡，再加入FamilyMart Collection氣泡水，濃淡可自己調整，每杯售價65元。