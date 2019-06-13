雲端最前線／藍營初選激烈過招 未來團結難上加難？

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國民黨總統初選參選人郭台銘受訪表示，國民黨不管誰勝出，他們都會互相給予支持，而且他們雖然有競爭，但是絕不會互相攻擊，為之前媒體暗批黑韓闢謠。另外，民進黨今天將公布初選民調結果，蔡賴兩人誰能勝出，備受關注。對此議題，《雲端最前線》13日邀請前台北市議員楊實秋、政治評論員余莓莓、資深媒體人陳敏鳳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

郭台銘日前受訪時表示，他和韓國瑜是兄弟，他再三強調，國民黨不管誰勝出，他們都會互相給予支持，而且他們雖然有競爭，但是絕不會互相攻擊。郭台銘表示，如果郭韓不合作，國民黨還有贏的把握嗎？所以他不會因為暫時的民調沾沾自喜，並強調一直以來他和韓國瑜中間，就是有家「中間電視台」，而他們會這麼做完全是為了向他們的組織去邀功。

▲郭台銘參加退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議。（圖／記者葉南州攝）



被問到針對日前稱國台辦操控媒體，國台辦發言人安峰山回應，這種說法是無中生有，對此，郭台銘表示「我尊重國台辦的發言，每個人都有他的職責，他針對他的立場發言，所以我們表示尊重。」

前立法院長王金平6日宣布退出國民黨總統初選，但卻未把話說死，表明「將接受社會召喚」，讓外界議論紛紛。近日財經名嘴蔡玉真12日在臉書曝光她在Line群組上收到的連署書，疑似有人在替王金平連署參選。不過，王金平辦公室回應，「民間友人自發性行為，跟我們沒有關係」。

另外，針對民進黨總統初選民調，民進黨主席卓榮泰12日受訪時表示，民調於12日晚間應該會完成，而結果會在13日中午左右出來，前兩天他人分別在台北、中部地區的民調公司，看到電訪員都很用心，一切進行的相當順利，而雙方的觀察員也都仔細聆聽。對此議題，《雲端最前線》13日邀請前台北市議員楊實秋、政治評論員余莓莓、資深媒體人陳敏鳳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

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