618「貓狗大戰」打到台灣　兩岸物流一天搞定超神速

▲京東集團CEO劉強東體驗物流配送。（圖／取自京東集團官方網站）

記者陳政錄／北京報導

每年的618、1111購物狂歡節，係由大陸兩大零售巨頭京東、阿里巴巴帶起的消費盛宴，而今年的618，兩大巨頭不但將目光鎖定台灣，更在物流配送上打起「閃電戰」，除了台灣特定伴手禮可以當天配送到大陸消費者手上，台灣消費者想從大陸買大部分商品，都能平均3到5天內送貨到府，更能在台灣享受售後服務。

阿里巴巴旗下全球商品平台「天貓國際」以貓為商標，京東商城則以狗做代表，年年上演的「貓狗大戰」成為零售界最注目的焦點。自從2013年天貓台灣站設立、京東全球售2017年正式進軍台灣以來，台灣已成為兩大巨頭布局亞太市場的重要起點。

▲京東618年中購物節。（圖／記者陳政錄攝）

以京東集團為例，在6月1日至20日發起「京東618年中購物節」，包含京東有「正品保證」的超過4000萬件自營商品台灣免運費（199元人民幣以上、10公斤以內），16到18日再追加超值優惠，如各類優惠券、購物回贈等。目前截至6月1日至12日，京東在台灣的成交額年增率已達去年同期6倍，訂單量3.5倍，有91%透過行動裝置消費。

值得注意的是，為解決過去台灣消費者最關切的配送時間問題，京東全球售業務部JD業務運營部部門總監王珍表示，京東在台分別與黑貓宅急便、新竹貨運等合作，首先大陸商品在廣州倉發貨後，約「1天」就可到台灣，接著配送到台灣包括金門的消費者手上，平均時間為3到5個工作天。

▲京東全球售業務部JD業務運營部部門總監王珍。（圖／記者陳政錄攝）

天貓方面，今年618對台重點，則主打藉由阿里巴巴菜鳥全球供應鏈，加快「全球好物」的配送過程，以過去經驗為例，過去食品售保存期限、品質、檢驗限制，每次出入海關送到大陸消費者手上最少需要兩周。

不過天貓表示，經過雙方在全球短效期商品，於保稅倉快速發貨的全鏈服務推行下，提貨到船運、清關等待期從14天縮短到最快1天，並達到產品最快能在「當日」送貨到府的成就，目前僅和特定品牌，如糖村進行合作。

天貓指出，糖村是菜鳥網路實現的第一個，短效期商品入保稅倉的品牌，未來將持續應用上述能力，實現商家和消費地的需求，包括大陸範圍內24小時送達、全球72小時送達的目標。

▲淘寶天貓618年中慶糖村主推商品之一「經典法式牛軋糖」。（圖／阿里巴巴集團提供）

值得注意的是，在海外售後服務上，京東今年也做出突破，王珍表示，售後將包括價格保護、7天質量問題免費退貨、1年質量問題維修補償等。以維修為例，消費者若商品出問題，不須寄送回大陸，可在客服人員的協助下，於台灣指定地點就近檢修，並將帳單傳回核銷，減低消費者隔海對產品保固服務的憂慮。

▼阿里巴巴與京東的貓狗大戰，每年均吸引零售界的目光。（圖／翻攝自天貓國際微博）

