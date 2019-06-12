快來報名攏免費！　桃青年局規劃68堂多樣化暑期活動

▲「探索體驗營」活動。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假快到了，桃園市青年局推出「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」活動，有6大主題、68堂的免費室內課程及戶外探索活動，6月13日起開放網路報名參加，歡迎就讀桃園境內國中至大學的同學，持學生證踴躍報名參加，讓暑假可以不耍廢、不用宅在家！

「FUN玩酷暑-暑假體驗學習營」運用興光堡壘及安東青年創業基地多元空間，以時下最夯的Maker、科技最前線的虛擬實境、時下最流行的手作、青年學子必修的行銷企劃為課程設計方向，針對不同青年學子的興趣及需求開設一系列體驗課程及活動。

▲▼創客研習課程。（圖／青年局提供）

其中「創客Maker體驗工作坊」及「虛擬實境AR/VR體驗工作坊」適合喜歡科技新玩意的你，體驗用程式自製LED燈、超人氣無人機、創作智慧城雲霄飛車、製作AR圖卡…等課程。「多元才藝工作坊」則適合喜歡敲敲打打、塗塗抹抹、DIY手作的你，有浪漫金工飾品設計、可愛動物羊毛球創作、文青手刻印章、歐美星空流動畫體驗…可供選擇。

而在全民皆須懂行銷的年代，青年局今年首度開設「行銷企劃師工作坊」，邀請業界專業資深講師帶領你從文案、活動企劃與執行、公關與媒體、主持台風等一步步進階學習，把握暑假養成在校園辦活動以及未來職場所需的企劃技能。

除了豐富多元的室內課程，今年還首度結合4月剛開幕的桃園青年體驗學習園區開設「探索體驗營」，號召學子走出戶外挑戰北台灣最多的高低空設施，同時學習透過團隊合作完成任務，盡情揮灑體力與耐力，也增強個人自信心與團隊向心力。令人期待的還有以「桃園巷弄美食地圖」、「youtuber夢工廠」為主題的「公開講座」，數位知名部落客及Youtuber將帶領青年感受桃園地方美食特色及文化，跟著達人的腳步追逐時下最夯的影音夢想。