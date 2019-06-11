看免錢！「朱宗慶打擊樂團2」　仲夏擊樂派對樂遊桃海線

▲「朱宗慶打擊樂團2」以年輕有活力的演出為特色。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

看免錢的喔！在兩廳院演出需購票才能入內欣賞的「朱宗慶打擊樂團2」，6月中旬的一連三個週末，將在桃園沿海新屋、觀音、大園三區，舉行3場戶外《仲夏擊樂派對》！6月15日在新屋區范姜祖堂廣場、6月22日在觀音國小操場，以及6月29日在大園區菓林國小操場，為桃園市民朋友帶來全家共享的大型戶外音樂會。

文化局長莊秀美11日指出，六月仲夏週末夜「2019桃園藝術巡演」，邀請「朱宗慶打擊樂團2」為桃園沿海三區帶來連3場的《仲夏擊樂派對》，精彩可期。「朱宗慶打擊樂團2」以年輕有活力的演出為特色，演出者從小就接受嚴格的音樂專業訓練，每位都有扎實的打擊樂學習基礎。

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▲「朱宗慶打擊樂團2」以年輕有活力的演出為特色。（圖／記者楊淑媛攝）



除沿襲「朱宗慶打擊樂團」專業熱情、中西融合的特質外，年輕的「朱宗慶打擊樂團2」更散發一股屬於年輕人特有的青春氣息，在曲目的安排特別挑選輕鬆歡愉、適合親子共饗的擊樂曲目，期給市民朋友，在仲夏週末夜晚留下歡樂美好的回憶。

莊秀美說，桃園市政府文化局為落實文化平權，每年規劃不同型式的表演於桃園各區演出，「2019桃園藝術巡演」規劃於5月18日至9月21日熱情巡迴桃園各區！今年總共邀請國內12團優質表演團隊，帶來傳統戲曲、現代戲劇、兒童劇、戶外音樂會等共計15場次豐盛的夏日藝文饗宴。