桃園台茂5千坪「約會地標」年底登場　6／20滿千送百優惠開跑

▲桃園台茂購物中心下半年將打造戶外休閒地標。（圖／台茂提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

位於桃園地區的台茂購物中心滿20歲，6／20推出生日慶促銷，全館持會員卡消費滿4,500元送250元抵用券、100元主題餐廳抵用券，針對未來購物趨勢，下半年將強化餐飲與娛樂，預計6月起開始打造5500坪戶外草皮區，規劃生活市集與快閃餐飲等，變成約會地標，規劃在12月登場。

以購物中心為定位的台茂，因應近年來持續成長的餐飲與娛樂需求，下半年將以此為目標打造吸客利器，預計開出6家餐廳，其中3間是桃園地區獨家，包括漢來上海湯包、沐越越式料理、京都勝牛炸牛排，而瓦城、開丼、太陽番茄拉麵也將進駐。

購物中心周邊約5500坪的綠地，也將在下半年展開大改造，以Life Style作為主題，將其草地改造成大片平地草原，並陸續規劃生活市集、野餐活動、快閃餐車進駐，也可能會有戶外電影院，讓民眾購物與休閒能一站購足。

6／20起至7／8也推出生日慶促銷，會員憑卡消費全館滿4,500元送250元抵用券、100元主題餐廳抵用券；指定銀行信用卡消費滿5,000元，加送100元抵用券回饋。針對賣場8大專區包括戶外休閒、3樓女裝區、流行童裝區消費滿3,000元送250元抵用券，4樓嬰童／女裝、男裝區與家電區消費滿4,000元送300元抵用券。健康器材消費滿萬送千元抵用券。

▲台茂在暑假6／14至7／14期間推出emoji遊樂園，將有可愛的造景與遊樂設施登場，此為示意圖。

而位於中壢的大江購物中心，近期也推年中慶優惠，6／23前化妝品、香氛與內衣專櫃消費滿3,000元送350元抵用券，全館指定店櫃消費滿5,000元送400元抵用券，持聯名卡消費滿5,000元加送100元抵用券。而UNIQLO大江店購物單筆消費滿2,000元，可獲200元抵用券。