▲誰是最強總舖師，桃園閩南文化節6/15護國宮廟埕揭曉！(圖／文化局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

來看辦桌比賽，呷古早味吔辦桌好料！「2019桃園閩南文化節-總舖師辦桌比賽」，6月15日10點起，於桃園區護國宮廟埕展開，參與競賽的10組總舖師團隊，將在長達7個小時內，各負責做出10桌閩南宴席大菜，供百桌、千人享用，誰是最強總舖師，當天晚上8點30分揭曉！

文化局建議已認桌的民眾，當天來廟埕吃辦桌，不妨和夥伴相揪穿著50、60年代，尚瞎趴服飾造型，做陣來、回味古早的風景；而事先訂桌向隅的民眾也別灰心，現場亦有多種特色閩食攤位。

▲▼誰是最強總舖師，桃園閩南文化節6/15護國宮廟埕揭曉！(圖／文化局提供)



另外，還有精心打造復古歡樂「澎湃大戲院」，舞台區安排一系列精彩節目演出，由最道地的秀場王子「黑面」主持，有「台灣唸歌團」、「廚師亂打秀」、「護國宮三太子」、「川劇變臉秀」、「民謠歌王劉福助」等精彩演出，逗趣互動千萬別錯過！



「2019桃園閩南文化節-總舖師辦桌比賽」，今年是首次辦理，現場有10組入圍決賽的廚師團隊競技，看看誰是最強總舖師，有「台灣義廚聯盟」、「社團法人中華美食交流協會」、「桃園福容」、「桃禧航空城隊」、「華順辦桌食堂」、「意源廚房」、「彰化葉仔」、「彰化縣廚師業職業工會」、「閩客傳承隊」、「臻好食客棧」 等團隊現場較勁，要各自拿出最經典手路菜，拿下「最強總舖師」威名。

文化局說，這項總舖師辦桌比賽百桌盛宴，每桌2,500元，於5月份開放網路訂桌時，即被秒殺一空。