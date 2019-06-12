同框韓國瑜老字號汕頭火鍋遭拒吃　潘恒旭來了：好吃東西不分藍綠

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一家老字號汕頭火鍋店的老闆貼出跟高雄市長韓國瑜同框的照片，結果引發網友發動洗版表示「拒吃」，高雄市觀光局長潘恒旭親自來到這家汕頭火鍋店品嘗，還表示「好吃的東西真的不分藍綠」，要給店家一個支持。

▲泰山汕頭火鍋貼出跟韓國瑜的同框照片，遭到網友洗版「拒吃」，潘恒旭到店力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜10日跟副市長李四川一起來到大魯閣草衙道參加直播，與主持人沈玉琳暢談市政，節目結束後順便到泰山汕頭火鍋位在草衙道的分店用餐。火鍋店的老闆在自家臉書貼出了跟市長同框的照片，還強調「有圖有真相！ 美食面前都平等！」沒想到遭到網友洗版，紛紛喊「拒吃」。

▲泰山汕頭火鍋貼出跟韓國瑜的同框照片，遭到網友洗版「拒吃」，潘恒旭到店力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲泰山汕頭火鍋貼出跟韓國瑜的同框照片，遭到網友洗版「拒吃」，潘恒旭到店力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲泰山汕頭火鍋貼出跟韓國瑜的同框照片，遭到網友洗版「拒吃」，潘恒旭到店力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘恒旭12日來到草衙道參加活動，結束後就來到這家汕頭火鍋店吃午餐，透過行動支持店家。他強調「好吃的東西真的不分藍綠」，品嚐過後認為這家汕頭火鍋店的沙茶醬真的很特別，而且吃火鍋醬料真的很重要，因為把東西丟在火鍋裡頭煮，再把煮好的食材在醬料裡頭沾一下，吃起來真的很棒。

潘恒旭也透露，韓國瑜非常喜歡吃汕頭火鍋，高雄市好幾家的汕頭火鍋店都已經去品嚐過了，而韓市長喜歡吃汕頭火鍋還曾有個小小的趣談，就是吃汕頭就是吃下「三山」頭，意諭「三山造勢」。

▲泰山汕頭火鍋貼出跟韓國瑜的同框照片，遭到網友洗版「拒吃」，潘恒旭到店力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲泰山汕頭火鍋貼出跟韓國瑜的同框照片，遭到網友洗版「拒吃」，潘恒旭到店力挺 。（圖／記者吳奕靖攝）