香港學生高雄辦「反送中」　韓國瑜缺席發聲明派「他」代打

▲香港學生在高雄文化中心舉辦「反送中」集會。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

香港「反送中」持續延燒，12日下午香港更爆發一波衝突，而在高雄念書的香港學生，也在高雄文化中心發起「反送中集會」，現場聚集約200人，而日前才因第一時間回答「不知道、不曉得」引來外界砲轟的高雄市長韓國瑜，沒有出席該集會，而是透過市府以聲明方式表達關心，另外也請副市長葉匡時代表，到現場向學生致意。

韓國瑜12日行程滿檔，他聯訪時多次被問到反送中議題，不斷重申自己發表過的「3個不容懷疑決心」，也表示「香港澳門一國兩制、以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，而他也在臉書PO文，呼籲「相信賣菜郎」，強調「堅持民主自由、相信中華民國」，同時解釋自己當初的回應，是因為沒有掌握完整訊息。

▲高雄副市長葉匡時到場向學生致意。（圖／「反對逃犯條例」集會主辦單位提供）



至於在高雄舉辦的反送中集會，韓國瑜表示，因為自己隔天要北上參加行政院會，「會派代表去、表達我們對香港朋友的關切」，副市長葉匡時也在下午5點多現身會場、向學生致意，但只待了短短幾分鐘後就離開。



韓國瑜聲明全文：

鄭重呼籲香港政府，在無法達到香港社會多數共識之前，應該暫緩立法程序。先加強溝通與對話。

民主制度的真諦，就是重視人民的訴求。唯有溝通與對話，才能夠化解目前的衝突和對抗。香港政府應該用積極的態度，來化解民眾的擔憂和恐懼。

對於香港因為修訂逃犯條例，而造成香港百萬民眾上街遊行，今日再度爆發激烈的警民流血衝突，個人表示高度的關注。

如果此一抗爭持續㫒髙，對於可能引發的罷課，罷工與罷市，個人也表達憂慮，因為此一情勢如果不斷惡化，不但將影響到香港人民的福祉，也會衝擊到台、港經濟與人民的權益。

香港的經濟繁榮與民主制度，不僅是香港人民，也是台灣民眾所共同關切。我們期待香港政府能夠以更多的智慧與耐心，以更良好的溝通與對話，來化解廣大民眾的不滿與疑慮。

身為一位關心國家前途的政治人物，我必定會竭盡全力，堅定不移的捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，捍衛台灣的生活方式。