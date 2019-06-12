在台港生跨海聲援反送中　柯文哲傍晚低調探訪、送熱飲

▲柯文哲悄悄探視在香港辦事處抗議反送中的民眾。（圖／民眾提供）

記者陳家祥／台北報導

香港反送中抗議激化！香港民眾12日發動罷工、罷課，上萬民眾佔領金鐘幹道抗議；台灣也有近百名民團聚集在北市信義區的香港經貿文化辦事處抗議，高喊「聲援香港」。台北市長柯文哲12日傍晚在前往新竹演講前，低調前往抗議現場關心，並指示幕僚提供現場淋了一下午雨的民眾熱飲、熱食等。

北市府副發言人柯昱安證實，柯文哲在傍晚5點10分時到位於北市府北門對面的抗議現場，因為現場學生都淋了一下午的雨，市長就表達對學生的關心跟慰問，「有去現場看一下，指派幕僚送熱飲跟熱食。」

而隨行的副發言人陳冠廷則補充，柯文哲有叮囑盡量抗議的學生與民團人士，盡量不要淋到雨，隨後指示幕僚搬咖啡給他們後，就趕著去下個行程。陳冠廷說，現場有學生要遞麥克風給柯，但被柯拒絕，僅是到現場探視學生，全程相當低調。

「反送中」行動衝突升級 警民爆流血衝突

香港12日的「反送中」行動衝突升級，下午3點05分時，政府總部外面的示威者發起衝擊，將鐵馬推前，隔着鐵欄不斷扔雜物，警方隨後施放胡椒噴霧，「速龍小隊」出動。到了3點30分時，「速龍小隊」與示威者正面交鋒，示威者向前進擊，警方揮警棍回擊。隨後警方發射非致命性的布袋彈。