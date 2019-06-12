Line群瘋傳教支持者民調支持韓國瑜　民進黨：不要影響黨內團結

▲諸多Line群組在轉傳電話民調的教戰守則，教導支持者不要挺蔡英文，甚至改支持高雄市長韓國瑜。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨10日至14日正在進行總統初選民調，在前行政院長賴清德支持者的相關群組中，近日在轉傳「民調電話教戰守則」，教支持者在回答時，要說支持高雄市長韓國瑜。對此，民進黨中央回應，呼籲雙方陣營支持者，不要散播影響黨內團結。

根據網傳的教戰守則圖卡，內容教導支持者在接到民調電話時，如果是「賴清德、韓國瑜、柯文哲，請問您支持哪位？」要回答「賴清德」；而在「蔡英文、韓國瑜、柯文哲，請問您支持哪位？」時，應該要回答「韓國瑜」，且註明是運用策略，非正式大選，用意在於讓賴清德得以出線。

對於網路上傳播民進黨總統初選電話民調宣傳圖卡，宣傳支持國民黨參選人。李明俐今天透過新聞稿重申，根據6月3日電視政見會工作會議，雙方陣營針對初選民調注意事項達成結論，禁止教導支持者接到民調電話時，謊報年齡及戶籍地等相關資訊；也禁止向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回覆支持非本黨的參選人。

民進黨發言人李明俐表示，禁止向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回覆支持非民進黨參選人；請雙方陣營呼籲支持者不要散播這樣的圖卡影響黨內團結。

李明俐轉述，民進黨主席卓榮泰稍早強烈要求雙方陣營支持者，停止對參選人的情緒傷害與意圖影響民調結果的任何指控，無論支持誰，都不能傷害另一位參選人。「請支持者們克制，要跟得上參選人的堅持，不要壞了參選人的招牌。」

▼諸多Line群組在轉傳電話民調的教戰守則，教導支持者不要挺蔡英文，甚至改支持高雄市長韓國瑜。（圖／讀者提供）

