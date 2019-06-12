「國六東延」挨批　孫大千：民進黨「逢韓必反」　花東民眾活該倒楣嗎

▲韓國瑜。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前拋出「國道六號由南投延伸至花蓮」的交通政見，引發熱議。包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都不看好，前立委孫大千12日發文痛批，民進黨如此的「逢韓必反」，是不打算要花東的選票了嗎？難道花東的民眾就是活該倒楣了嗎？

韓國瑜的「國道六號由南投延伸至花蓮」政見一出，引發各界熱議。蔡英文則回應「馬政府時期就評估不可行」，蘇貞昌也酸韓「信口開河、亂講一通」。前行政院長張善政則在臉書發文力挺，認為工程技術會隨時代進步，政府應重啟國六東延的評估，不要因為不喜歡韓國瑜就否定政策。

對此，孫大千在臉書發文，痛批民進黨如此的「逢韓必反」，是不打算要花東的選票了嗎？他表示，「國道6號延伸到花蓮」這樣的主張，過去藍綠的政治人物都有提出來過，為什麼韓國瑜講出來就要被打槍？隨著工程技術的不斷提升，不管是地形地貌，或者是生態環保的相關考量，未來難道都沒有可能一一被克服嗎？

孫大千質疑，不管是橫貫公路，或者是雪山隧道，在概念提出來的初期，不也是很多人認為滯礙難行，毫無可能的嗎？「提這個也不行，講那個也不可能，民進黨的政治人物反正認為，花東的民眾就是活該倒楣了嗎？」



