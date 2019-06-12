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力拚民調勝出！賴清德新北參拜張錦豪、戴瑋姍等8議員相挺

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▲賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選民調進入最後階段，最快13日中午就會有答案，前行政院長賴清德12日一早分別前往林口竹林寺和新莊昭德宮參拜，包含新北市議員陳世榮、陳文治、賴秋媚、張錦豪、戴瑋姍、彭成龍、李倩萍、何淑峰等到場陪同相挺，賴清德致詞時向支持者喊話，要在接到民調電話時給予他支持。

賴清德致詞時表示，這兩天全台各地下大雨，希望透過參拜祈求全台無災，風調雨順。他強調，若獲支持當選總統，會積極面對氣候變遷問題。面對全球氣候變遷，他認為台灣必須善盡地球村一份子的責任，現行台灣因應氣候變遷政策，是十年前的政策，慢了一些，未來若得到支持當選總統，他將率政府團隊和社會各界合作，積極面對氣候變遷的問題，希望做到不因天候變化而缺水或淹水，同時推展綠能，讓產業和世界接軌，經濟發展不會遭遇困難。

談及剛結束的壯大台灣車隊遊行，賴清德感性回憶，沿路受到很多支持，支持者怕他淋雨日曬，追著車送水、食物和防曬等，充分感受到人民的支持，最後關鍵時刻，他請再助賴清德一臂之力，讓他得到更多支持，明年大選代表民進黨打贏選戰。

賴清德強調，初選進入最後衝刺，期盼所有紛擾都可以放一邊，網路上對他的攻擊都不是事實，自己出生貧寒並非金孫，從國大代表、立委、市長到行政院長一路清廉勤政，積極照顧基層弱勢，如果當選總統，他不僅可以守護台灣，也可以解決台灣各種問題，推動經濟發展。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,蔡賴對決

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