　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

渣男保險員騙錢神隱！竟高調帶女吃宵夜、炫耀捕獲「春風」　網開副本酸爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼連同事也騙！借信用卡刷6萬不還 卻有錢出國。（圖／東森新聞）

▲渣男保險員騙錢神隱，竟然還敢帶女友吃宵夜、打卡炫耀捕獲「春風」，網友開副本酸爆：「要不要還錢了」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市40歲楊姓女護理師日前出面投訴，她幾年前在交友網站上認識了一名39歲徐姓男保險員，對方每天噓寒問暖追求她，結果全是為了騙她的簽下16份保單，弄得她年薪只有50萬，但卻要繳40萬的保險費，甚至刷爆她的卡、人財兩失，誇張的是受害者還不只她一個人。

楊女憤怒說，她2016年透過交友網站認識徐男，對方就開始花言巧語追求她，還說連婚戒都買好了，但對方所做的一切都是為了騙她簽保單，年薪50萬元就要繳40萬元保費，還拿6萬元給徐男使用，因為對方說要一起參加郵輪旅遊，結果一切都是假的。

▲▼連同事也騙！借信用卡刷6萬不還 卻有錢出國。（圖／東森新聞）

▲徐男被許多人指控騙簽保單。（圖／東森新聞）

楊女說，「他應該純粹是要騙錢，幾乎每次見面都會有2、3張（簽保單），因為他都只有叫我簽名，我現有的卡、他又後來幫我加辦的卡，幾乎全都刷爆了」。她後來發現徐男都是在騙人後，氣得立刻向金管會投訴，徐男當時簽下41萬元本票保證會還錢，還要她別把事情鬧大，但其實還是在騙人。

而且楊女後來更發現還有其他許多人受害，她說「我以為只有我跟他有金錢糾葛，但是後來陸續聽到有很多受害者」。像是有另一名30歲女子出面指控，徐男巧言誘騙她買了5份保單，她還拿29萬給他投資、借身分證辦信用卡；目前已經知道有3名受害者提告詐欺及民事訴訟。

▲▼連同事也騙！借信用卡刷6萬不還 卻有錢出國。（圖／東森新聞）

▲▼連同事也騙！借信用卡刷6萬不還 卻有錢出國。（圖／東森新聞）

▲徐南在爆廢公社發文，分享自己巧遇藝人春風，結果被網友留言嘲諷。（圖／東森新聞）

此外，徐男不只誘騙單身女子簽保單，一名徐男的前同事李姓男子指控說，對方原本跟他借信用卡，說要幫忙朋友周轉要刷6千元，但最後卻刷了整整6萬元，最後還封鎖他不還錢了。

誇張的是徐男欠錢不還，現實生活宛如人間蒸發，但卻非常熱衷網路世界發文，除了常PO吃好料、穿名牌，還常常帶女生出國上夜店，9日還在爆廢公社發文巧遇明星春風，結果被許多網友嘲諷「要出來還錢了嗎」。警方表示，如果徐男再經傳喚不到，屆時將聲請發布通緝令。

▼徐男非常熱衷網路世界發文，除了常PO吃好料、穿名牌，還常常帶女生出國上夜店。（圖／東森新聞）

▲▼連同事也騙！借信用卡刷6萬不還 卻有錢出國。（圖／東森新聞）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
快訊／國道阿羅哈客運「衝出邊坡」…直墜平面道路！2死10多人
中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形亡！女雙手染血淚做CPR：
快訊／帕克無預警宣布退休　馬刺三劍客最後一人

關鍵字：保險員,保險,春風,爆廢公社,渣男

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

渣男保險員騙錢神隱！竟高調帶女吃宵夜、炫耀捕獲「春風」　網開副本酸爆

快訊／阿羅哈翻覆2死14傷　公路總局凌晨證實「駕駛開車達9小時」

快要沒有家！大觀自救會「主張專法安置」　行政院長官邸警民3度推擠

台北OL約看房「主動獻身」！他以為艷遇嫩妹　快活完卻慘了

快訊／阿羅哈翻覆2死14傷！司機曾8次違規　鏡頭前鬆口：閃掉落物

中投公路飆車女「蛇行鬼切」猛撞！貨車V字斷折　7旬運將遭壓濺血破頭亡

快訊／車體搖晃下秒噴飛！阿羅哈遊覽車「衝出國道」2死14傷　司機說法曝光

快訊／國道阿羅哈客運「衝出邊坡」…直墜平面道路！1死10多人受困

影／中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形亡！女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

快訊／文化男大生洗澡沒熱水「換瓦斯桶」爆炸！房東45%燒燙傷送醫

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

郭董發香包竟遭大媽「愛的偷襲」 快手強吻+抱抱！隨扈嚇歪忙阻止

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

渣男保險員騙錢神隱！竟高調帶女吃宵夜、炫耀捕獲「春風」　網開副本酸爆

快訊／阿羅哈翻覆2死14傷　公路總局凌晨證實「駕駛開車達9小時」

快要沒有家！大觀自救會「主張專法安置」　行政院長官邸警民3度推擠

台北OL約看房「主動獻身」！他以為艷遇嫩妹　快活完卻慘了

快訊／阿羅哈翻覆2死14傷！司機曾8次違規　鏡頭前鬆口：閃掉落物

中投公路飆車女「蛇行鬼切」猛撞！貨車V字斷折　7旬運將遭壓濺血破頭亡

快訊／車體搖晃下秒噴飛！阿羅哈遊覽車「衝出國道」2死14傷　司機說法曝光

快訊／國道阿羅哈客運「衝出邊坡」…直墜平面道路！1死10多人受困

影／中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形亡！女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

快訊／文化男大生洗澡沒熱水「換瓦斯桶」爆炸！房東45%燒燙傷送醫

渣男保險員騙錢神隱！竟高調帶女吃宵夜、炫耀捕獲「春風」　網開副本酸爆

90所高校激戰！闖「街舞甲子園」爭冠　霹靂舞冠軍：努力3年後以1敵5

快訊／阿羅哈翻覆2死14傷　公路總局凌晨證實「駕駛開車達9小時」

白皙妹「上衣失蹤」側邊全露！開岔僅剩真理褲　網傻：穿反了吧

他問「迪卡儂都誰在買的？」狠酸廉價　網洗版打臉：CP值爆高！

屁孩105米高空極限挑戰「跳隔樓」！玩伴錄影PO網炫　網驚：根本玩命

韓國瑜深夜發文「我是庶民」救台人人有責：亞洲一條龍快變一條蟲

職場幹話百百種！「主管幹話金句」大車拼…比共體時艱更火大

快訊／直升機墜毀曼哈頓中城！「砰一聲」直墜54樓頂　至少1人死亡

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相　網全崩潰：就是一個喝XXX的概念

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

社會熱門新聞

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將..

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　..

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷..

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東4..

即／阿羅哈翻覆2死14傷！司機..

富少飆小牛釀2死3傷　竟怪車子..

紅膠帶捆黃狗　網友怒喊肉搜

中山高桃園段1死8傷大車禍！南..

失聯20年！她夢到「弟弟全身血..

即／阿帕契飛官遇落雷　摔落送醫

竹聯大哥性侵少女判刑定讞落跑！..

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻..

飆車女猛撞　貨車斷折運將破頭亡

2獒犬跑出門　2女遭追咬腿傷倒..

更多熱門

相關新聞

白皙妹「上衣失蹤」側邊全露！網：穿反了吧

現在的衣服布料越少，價格越貴，許多新穎的款式也紛紛超越一般大眾的常識，只要你對身材有自信，想怎麼穿都可以。近日大陸一套情侶約會的照片瘋傳，其中女生的穿著彷彿「上衣失蹤」，讓網友看完全都傻眼，直呼「衣服是不是穿反了」。

三寶倒車刮他新車　輕浮神回網罵翻

鑰匙插後車廂！白車照樣奔馳她震驚

連假尾聲　老闆送育幼院19桶炸雞

瀏海哥爽PO「深V辣雪球」正宮現身了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　1死10多人受困

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

快訊／遊覽車衝出國道2死14傷！司機說法曝光

即／文大生換瓦斯桶爆炸　房東45%燒燙傷

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

婚前健檢＝不信任？報告一出他懂了：超重要

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

即／阿羅哈翻覆2死14傷！司機曾8次違規

曾之喬被「假周湯豪」騙匯百萬元

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面