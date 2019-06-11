渣男保險員騙錢神隱！竟高調帶女吃宵夜、炫耀捕獲「春風」　網開副本酸爆

▲渣男保險員騙錢神隱，竟然還敢帶女友吃宵夜、打卡炫耀捕獲「春風」，網友開副本酸爆：「要不要還錢了」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市40歲楊姓女護理師日前出面投訴，她幾年前在交友網站上認識了一名39歲徐姓男保險員，對方每天噓寒問暖追求她，結果全是為了騙她的簽下16份保單，弄得她年薪只有50萬，但卻要繳40萬的保險費，甚至刷爆她的卡、人財兩失，誇張的是受害者還不只她一個人。

楊女憤怒說，她2016年透過交友網站認識徐男，對方就開始花言巧語追求她，還說連婚戒都買好了，但對方所做的一切都是為了騙她簽保單，年薪50萬元就要繳40萬元保費，還拿6萬元給徐男使用，因為對方說要一起參加郵輪旅遊，結果一切都是假的。

▲徐男被許多人指控騙簽保單。（圖／東森新聞）

楊女說，「他應該純粹是要騙錢，幾乎每次見面都會有2、3張（簽保單），因為他都只有叫我簽名，我現有的卡、他又後來幫我加辦的卡，幾乎全都刷爆了」。她後來發現徐男都是在騙人後，氣得立刻向金管會投訴，徐男當時簽下41萬元本票保證會還錢，還要她別把事情鬧大，但其實還是在騙人。

而且楊女後來更發現還有其他許多人受害，她說「我以為只有我跟他有金錢糾葛，但是後來陸續聽到有很多受害者」。像是有另一名30歲女子出面指控，徐男巧言誘騙她買了5份保單，她還拿29萬給他投資、借身分證辦信用卡；目前已經知道有3名受害者提告詐欺及民事訴訟。

▲徐南在爆廢公社發文，分享自己巧遇藝人春風，結果被網友留言嘲諷。（圖／東森新聞）

此外，徐男不只誘騙單身女子簽保單，一名徐男的前同事李姓男子指控說，對方原本跟他借信用卡，說要幫忙朋友周轉要刷6千元，但最後卻刷了整整6萬元，最後還封鎖他不還錢了。

誇張的是徐男欠錢不還，現實生活宛如人間蒸發，但卻非常熱衷網路世界發文，除了常PO吃好料、穿名牌，還常常帶女生出國上夜店，9日還在爆廢公社發文巧遇明星春風，結果被許多網友嘲諷「要出來還錢了嗎」。警方表示，如果徐男再經傳喚不到，屆時將聲請發布通緝令。

▼徐男非常熱衷網路世界發文，除了常PO吃好料、穿名牌，還常常帶女生出國上夜店。（圖／東森新聞）

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