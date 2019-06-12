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未婚夫同事伸狼爪！　她6樓跳下未死竟遭「一路拖回房間」性侵後勒斃

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 女子遭未婚夫的同事殺害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起駭人的兇殺案，一名男子找上公司前輩未婚妻的家中，意圖性侵。女子為了躲避，只好從公寓6樓跳下。而男子發現摔落至1樓的女子還沒嚥氣，竟將她拖回6樓，再度嘗試性侵後將她勒死。且男子本就有性犯罪前科，犯案當時還戴著電子腳鐐，事件曝光後引起公憤。

這起案件發生在5月27日清晨，35歲男嫌落網後，全羅南道順天警察署原以性侵致死的罪名拘捕，但調查過程中發現他有殺人嫌疑，才將罪名改為性侵及殺害女子，5日移送檢方。據悉，若罪名為性侵致死可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，但犯下性侵殺人罪者僅可處死刑或無期徒刑。

死者的父親4日在青瓦台請願網站上發文，要求判處嫌犯死刑。根據他的發文內容，男子上月27日清晨5時30分左右找上此前便認識的女子居住的公寓、狂按門鈴，以「前輩（女子未婚夫）發生急事」要求她開門。女子擔心未婚夫出事，趕緊為男子開門，沒想到開門的瞬間便被他勒住頸部，男子也趁機進到屋內。

男子見女子遭勒頸後短暫失去意識，便放著她不管，逕自走去喝水。女子恢復意識後，自6樓高的家中一躍而下。警方調閱監視器發現，女子摔落至1樓花壇時還活著，疑似張口想說話。而男子隨後下樓將臉部受傷、不斷流血的女子拖回6樓的家中性侵，再徒手將她勒死。且他犯案後自女子家中離開時已經換上另一套衣服，還以白色毛巾遮住臉部，極有可能是預謀犯案。

調查還發現，男子此前有2次性犯罪前科，各服完10年刑期後，於2018年出獄，目前還戴著電子腳鐐。警方以驗屍結果及相關證據追問之下，男子已經承認殺人，稱因試圖性侵失敗，害怕犯行曝光，才會將女子拖回家中殺害。

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關鍵字：性侵,強制性交,日韓要聞

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