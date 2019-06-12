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「一國兩制」在香港失敗？　國台辦：對台灣將充分考慮現實情況

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▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲反對逃犯條例修正草案，香港民眾群聚抗議。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

國民黨總統初選參選人郭台銘提出，從「反修例」可看出「一國兩制」在香港的失敗。大陸國台辦發言人安峰山今天強調，一國兩制是解決香港問題的最佳方向，也取得了成功。同時，對於該制度在台灣的具體實現形式，將充分考慮台灣現實情況，蓄意詆毀的行為終將失敗。

香港「民間人權陣線」因擔憂條例通過後，政治犯也能被送往北京受審、破壞一國兩制制度，9日民眾上街遊行，對此台灣方面總統蔡英文、前行政院賴清德均公開表達支持，稱以此可見「一國兩制」並不適合台灣；郭台銘也說，香港的一國兩制是失敗的。

▲▼國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會 郭台銘 周錫瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘認為一國兩制在香港是失敗的。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，安峰山率先表示，關於「遊行和部分參與者」在遊行結束以後衝擊香港特區立法會的情況，香港特區政府已經作出了回應。

他還說，「一國兩制」是解決香港問題的最佳方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度。

對於未來如何在台灣推動「一國兩制」，安峰山指出，在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分聽取兩岸各界意見和建議，會充分照顧台灣同胞利益和感情。他說，民進黨當局罔顧事實，顛倒黑白，蓄意詆毀，破壞兩岸關係發展，除了別有用心，也終將失敗。

▲▼大陸國台辦6月12日舉辦例行記者會，發言人安峰山回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦6月12日舉辦例行記者會，發言人安峰山回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，《ETtoday新聞雲》記者提問，由於《逃犯條例》修訂草案涵蓋大陸、香港、澳門、台灣，有許多台灣人士認為，若通過後，將造成曾主張「台獨」、反中的台灣人士，在過境或入境香港時，遭到陸方以《反分裂國家法》逮捕。

安峰山簡短回應稱，香港特區政府按照香港基本法，以及中央政府關於香港處理涉台問題的有關原則和政策來處理涉台事務，也已經對此做出了有關說明。

按港府說法，條例草案只涵蓋刑度7年或以上的最嚴重罪行。而在處理移交請求前，這些罪行必須同時是香港和「提出請求的司法管轄區」法例內明訂的罪行。

港府發言人還說，這些嚴重的刑事罪行「都不涉及集會、新聞、言論、學術自由或出版自由」。此外「政治罪行不移交」，或因種族、宗教、國籍或「政治意見」而被檢控也不移交。同時，在「基本法」保障下，香港特區的法庭「可在免受任何干預的情況下，獨立行使司法權力」。

但香港泛民主派人士仍擔憂，政治犯可能會被透過這項法律，被引渡至北京受審，更擔心此修法將破壞「一國兩制精神」，原因在於，他們並不信任大陸的司法體系。

我大陸委員會則表示，近來香港修訂「逃犯條例」，將會提高赴港或在港人士被移交中國大陸風險，因此，陸委自6月11日起於官網設立因應香港「逃犯條例」專區，說明政府立場及可能風險，提醒欲經港轉機或前往香港旅遊、經商、工作、就學等之國人赴港前「停」「看」「聽」，若在港遭遇急難，亦可撥打我駐館急難救助專線，請求協助！

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關鍵字：反送中,民間人權陣線,逃犯條例,林鄭月娥,香港,國台辦,一國兩制,大陸外交部,郭台銘,蔡英文,韓國瑜

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