高考生迷信穿「紫色內褲」=一定行　網諷：那薩諾斯不就天生很會考？

▲網路上出現標榜著「高考用」的紫色內褲。（圖／翻攝自《梨視頻》）



大陸中心／綜合報導

大陸高考於9日落幕，考生為了取得佳績，都會出現「考試時的迷信」，有網友就指出，高考時不能穿戴新的衣服、鞋子等等，因為新東西與人身上的靈氣若無法好好磨合，會讓考試的運氣大打折扣。然而，東北省份的考生卻流傳著特別的「紫色內褲」傳說，至今仍然熱銷中！

據《梨視頻》報導，東北地區流傳著在高考當天，考生都會穿著紫色內褲，寓意「紫腚能行」，也就是東北話中「指定能行」的諧音，該句因此被拆解為「穿著紫色內褲就一定可以行」的意思。經營淘寶店家的王老闆稱，高考季目前已經賣出幾百條紫色內褲了，比平時增加了好多倍，目前仍在熱銷，因為中考馬上就要到了。

伴隨著這波紫色內褲熱潮，還有不少商家更推出了「升級版本」，在紫色內褲上多加一個紅色勾勾，寓意著紫腚對（指定對）、「逢考必勝」。且認為，這款內褲必須從高考完到成績公布期間要天天穿著，才能夠金榜題名，圖一個好彩頭。

▲紫內褲加上勾勾代表「指定對」。（圖／翻攝自《梨視頻》）



報導曝光後立即引起熱烈討論，不少網友紛紛笑稱，「推薦明年考生高考前啃一下屁股，因為『啃腚行』」、「內褲：你自己解不出來的題，與我無關」、「服了，到底干內褲什麼事」、「別做白日夢，實力最重要！」、「內褲是布做的，所以是紫腚布行（指定不行）啦」，還有熟悉漫威系列劇情的網友則調侃道，薩諾斯（Thanos）考試成績一定很好，因為他天生紫皮膚。

但對此，還是有不少東北人站出來現身說法，「這是真的！從小就有聽說，不管是不是真的，大家都是這樣。」

▲薩諾斯天生紫皮膚。（圖／翻攝自微博）