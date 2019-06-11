「石虎友善道路」年底全面上路　棲息地友善耕作每公頃獎勵3萬

▲農委會指出，目前已與交通部協力，針對鄰近國道、省道設置石虎友善的路殺防治設施；縣道、鄉道部分，亦將由地方政府研提改善計畫，由交通部及農委會補助辦理，預計在今年底完成。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

苗栗縣議會上週二審查《石虎自治條例》未過，83萬網友連署呼籲加強守護石虎棲地。行政院院長蘇貞昌今（11日）下午前往苗栗縣通霄鎮楓樹里「石虎米」田區視察石虎棲地現況，並推行石虎棲地保育方案，包含全面友善既有道路工程、新增道路或工程需事先生態調查並採友善生態設計，以及執行友善石虎生態給付措施。

蘇貞昌強調，中央不會將人民私產劃為保護區，而是將重心放在獎勵居民維護環境生態，引發正向的光榮感，請苗栗民眾放心。

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農委會指出，除了既有的石虎保育措施，農委會將針對已知石虎族群相對穩定的苗栗縣通霄鎮及南投縣中寮鄉試辦「友善石虎生態服務給付」措施，在石虎棲地範圍內採友善農法耕作者，每公頃農地獎勵2到3萬元；非農地部分，則將再由各相關部會研擬獎勵方案。而各社區若配合進行石虎監測與棲地巡護，林務局也將依據石虎出現成果核發獎勵金，鼓勵在地居民維護環境生態，繼而支持石虎保育。

林務局說明，過去淺山地區養禽戶多將石虎視為「害獸」，林務局也充分體認在地居民切身面對雞隻的損失、友善農作成本較高且收穫較少等實際問題，因而將針對養禽戶提供架設、修補籠舍的補助；針對施行友善耕種的農戶，提供生態服務給付給予獎勵，讓農民保護石虎的勞務能被換算為實質收益。

蘇貞昌也指出，政府的獎勵措施，是要讓石虎成為讓民眾感到光榮、吉利的「吉祥物」，使苗栗人能夠以自己的故鄉是石虎棲地為傲。

▲林務局局長林華慶於楓樹里現地說明 。（圖／農委會提供）

林務局強調，石虎是典型的里山動物，生活在人類聚落周遭、多為私有地的淺山環境中。因此，基於憲法對人民財產權的保護，不可能輕易將私有地劃入保護區，唯有全民共同守護棲地、支持生態友善，才得以共存共榮。不僅石虎，當棲地環境健全，所有的野生動物都將受惠；生態系是每個環節都不可缺落的系統，需要以整體的思維來面對。

此外，林務局將在既有的「國土生態綠網建置計畫」及「瀕危物種保育行動綱領」基礎上，與交通部密切合作，針對道路友善生態相關規劃共同加緊速度建置；交通部部長林佳龍也指出，已指示轄下各局處妥為規劃執行。

農委會也指出，目前已盤點並公布石虎出沒熱點，將與交通部協力，針對鄰近國道、省道設置石虎友善的路殺防治設施；縣道、鄉道部分，亦將由地方政府研提改善計畫，由交通部及農委會補助辦理，預計在今年底完成。

林務局指出，去年已與苗栗縣政府合作建置苗29縣道石虎友善通道與防撞護網，有效防治該路段路殺情形，並已多次監測到石虎利用這條地下通道安全過馬路，將可循此範例，繼續在其他路段建置友善設施。

農委會也說，而新增道路及工程部分，凡是位於石虎棲地一公里以上道路、或一公頃以上開發案，皆將由農委會補助辦理生態調查，並需在規劃初期和施工階段即採取環境友善工法。

