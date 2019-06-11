首例秋行軍蟲出現苗栗　蘇貞昌視察：成立應變小組全力防疫

▲苗栗出現首例秋行軍蟲，行政院長蘇貞昌前往視察，仔細聆聽相關單位簡報。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

行政院長蘇貞昌11日下午前往苗栗縣通霄鎮，視察出現首例中國秋行軍蟲的牧場，由於秋行軍蟲可能造成農作重大危害，中央防疫也繃緊神經，將成立中央緊急應變小組，也要求地方縣市政府成立，全力防疫。

蘇貞昌與農委會副主委黃金城下午也到苗栗視察防疫情形，受訪時，蘇貞昌表示，感謝國人同胞一起努力，非洲豬瘟防治做得好，端午節才有肉粽吃，現在中國的秋行軍蟲來了，我們非常地戰戰兢兢，希望全民警覺，大家努力來發覺秋行軍蟲，如有發覺，我們立刻全面圍堵、清除，並且給相關業主最高的獎勵、補助。

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▲▼苗栗出現秋行軍蟲，蘇貞昌親赴視察農損災情。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蘇貞昌表示，中央成立「秋行軍蟲災害緊急應變小組」，也要求地方政府成立相關災害應變小組，一定要全民一起防堵秋行軍蟲，不然的話，所有的稻米、玉米都被吃光，這個危害比非洲豬瘟又更厲害，請大家一起來防治。

蘇貞昌說，10日國內發現第一例，自己也指示了三項措施：一、立刻成立中央和地方災害應變小組，二、可以用藥的疫區，幫助農民噴藥，三、不適用藥的疫區，要即時剷除、掩埋，儘速補助農民損失，讓農民免於心血泡湯，防治害蟲要在第一時間動起來！全力對抗秋行軍蟲入侵！如有發現即時通報防疫電話：0800-039-131。