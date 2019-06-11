快訊／台南龍崎「3車追撞」國道3號翻車！　5人受傷送醫

▲國道3號南下台南龍崎段發生3部自小客車追撞車禍，台南市消防局出動關廟等分隊救護車，分別將5名傷者送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道3號南下台南龍崎段362.7公里處，11日晚上9時17分許，發生3部自小客車追撞車禍，傳出有人受困車內，台南市消防局出動關廟、龍崎、新化、文賢等消防分隊4部救護車及人員11人前往搶救，將5名傷者送醫救治，全案目前由國道警察局八隊調查處理中。

台南市消防局11日晚上9時17分許據報，位於台南市龍崎區之國道3號南下362.7公里處，發生3部自小客車追撞車禍，傳出有1人受困在車內，馬上調派關廟、龍崎、新化、文賢等消防分隊4部救護車及人員11人前往搶救。

消防人員到場後，馬上針對3部肇事車輛之現場傷者進行急救處理，其中龍崎分隊救護車載2名傷者（1名52歲女子，臉部血腫、4 歲小女孩，無外傷）送衛福部台南醫院新化分院救治；關廟分隊護車載送1名54歲男子，臉撕裂傷約2公分，送高雄義大醫院；文賢分隊救護車載送2名傷者（26歲男子，手腳擦傷，18歲女子，臉部撕裂傷約2公分）送高雄義大醫院，5名傷者都意識清楚。

目前肇事原因及相關責任由國道警察局八隊調查處理中。