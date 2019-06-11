「打造世界最大精密產業」　郭台銘豪語：我是以總統身分來談

▲郭台銘11日到台中上銀科技開講，提出台灣要發展全世界最大的精密機械產業。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

鴻海集團董事長郭台銘11日到台中上銀科技開講「中美貿易戰掌握全球商機」，郭提出「苗栗以南、嘉義以北」發展全世界最大的精密機械產業，把餅做大就能「富國利民」；另也強調「以中華民國總統身份」參加座談，擔心不是一家公司問題，而是全台工業問題，站在企業立場思考，這就是總統的責任。

郭台銘座談中指出，美中貿易戰開打以來，因應消費製造品等品項關稅提高25%，造成台灣機械模具等相關產業訂單平均掉3成，許多企業大喊吃不消，然而台灣工具機產業去年全球出口排名第4，擁有先天地理優勢，加上長期以來厚實的加工技術，和中部地區完整供應鏈體系，面對這場經濟危機「是挑戰也是機會」。

▲▼郭台銘與支持者簽名合影，會中提到中美貿易戰是「台灣的挑戰也是機會」。



郭台銘認為，台灣有眾多優質中小企業和隱形冠軍，人口密度高、幅員小，加上教育程度高，場域條件堪稱世界最佳，只要有對的人引導，就有機會在這場戰爭獲勝，並趁勝到美國搶訂單。

「人才是國家最的資產！」，郭台銘表示，要把苗栗以南、嘉義以北，發展為全世界最大的精密機械產業，因有產業工會的支持做後盾，把餅做大就能「富國利民」。

郭台銘會後受訪表示，自己一直拋出中美貿易議題，因機械工業創造台灣幾十萬人工作機會，透過今天座談讓大家說出心聲，訂單受到中美貿易影響，現在才剛開始而已，若中美貿易不能快點結束、科技戰又開始，對機械工業衝擊更大。

▲郭台銘受訪表示，要讓台灣「水漲船高」、讓全台公司都能加薪。



另對鴻海全體平均加薪7%，郭台銘笑說，「今早上看新聞才知道」，因科技工業比他人領薪，有足夠額度員工加薪，但看台中機械工業的員工相當辛苦，該如何體恤關懷？認為要讓台灣「水漲船高」，不僅是1家公司、應該要全台公司加薪，因此若當上中華民國總統，會在短時間內推動台灣工業轉型，讓大家有感。

郭也提到，現在是以中華民國總統身份來回答問題，擔心的不是1家公司問題，而是全台工業問題，站在企業立場去思考，才得以帶給中部地區工業希望，當上總統後更會帶個公司企業赴美國、日本去洽談，這是身為一個總統的責任。