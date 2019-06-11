親子餐廳好有梗　股神巴菲特最愛的牛排也能吃到！

▲親子餐廳商機無限，現在就連餐點都要夠吸睛。（Money Jump提供，下同）

消費中心／綜合報導

親子餐廳商機無限，是大小朋友的好去處，現在更出現各式各樣的主題造景，包括鐵道、旋轉木馬等不同風格，引發話題。現在就連餐點都要夠吸睛，還請來待過股神巴菲特指定的Smith & Wollensky 牛排餐廳主廚Luisa，設計適合父母及小孩的牛排料理，價格親民，為民眾帶來頂級的豐富饗宴。

▲Luisa曾任股神巴菲特最愛的Smith & Wollensky 牛排餐聽主廚。

Luisa任職過各大精緻牛排餐館及自行開業西班牙餐廳，更待過股神巴菲特特別指定的Smith & Wollensky 牛排餐廳，是每天都在面對肉品的牛排專門烘烤師，Luisa 表示，因為牛排有很多不同的特性，會根據外國人及台灣人喜愛的風格來作mix。

Money Jump媽咪講親子餐廳有別於一般親子餐廳的制式料理，運用在地食材，以創新並符合餐飲浪潮的烹飪手法，結合台灣在地文化並創造不同風情的異國料理。包括肋眼牛排、德墨奶油雞肉義大利麵和夏威夷漢堡，都是不能錯過的料理。

Money Jump牛排料理主打菲力及肋眼，主廚也分享以台灣人喜好的牛排部位來說，男性喜歡肋眼；而女性大多喜歡沙朗或菲力，因為女生怕胖不太愛吃太多油花，未來也將設計出更多適合父母及小孩的牛排料理，價格合理也帶來頂級的豐富饗宴。